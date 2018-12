Replica răutăcioasă a lui Jorge, cu privire la botezul viitoarei fiice a Andreei Bălan

Anul trecut, în aprilie, Andreea l-a dat afară pe Jorge, de la botezul fetiței sale, deoarece acesta se apucase să facă un LIVE pe Facebook, iar solista a vrut o petrecere grandioasă, dar discretă, departe de ochii presei și ai fanilor. Astfel, mai în glumă, mai în serios, l-a poftit pe Jorge pe hol, să filmeze acolo.

„Ies pe hol, am înțeles. M-a prins Andreea Bălan, nu am voie sa filmez. Hai, mă, pe hol (n.r. – I s-a adresat lui Andrei Ștefanescu, de la Alb Negru) că nu am voi să fac live aici. M -a certat Andreea Bălan', explica atunci Jorge.

Acum, când cântăreața urmează să devină mamă pentru a doua oară, au început deja discuții despre botez. Profitând de un moment când subiectul era petrecerea care va avea loc după creștinarea viitoarei fiice a Andreei, Jorge nu s-a abținut și i-a dat, cu întârziere de aproape doi ani, o replică cântăreței, dând de înțeles că nu a uitat și nici nu a iertat, incidentul. Mai în glumă, mai în serios, artistul a spus că el nu o să mai fie prezent și nu pentru că nu vrea să dea bani, așa cum a sugerat amuzată blonda, ci pentru că Andreea „i-a tras țeapă” data trecută.