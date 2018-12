Rosie și Jason s-au logodit în 2016, dar au decis să nu facă nunta decât după venirea pe lume a fiului lor, Jack. Recent, surse apropiate cuplului au declarat pentru Daily Mail că momentul mult așteptat a sosit.

Cei doi se vor căsători în noaptea dintre ani, iar ceremonia grandioasă va avea loc la reședința lor din Hollywood Hills, potrivit dailymail.co.uk.

Într-un interviu acordat revistei Harper’s Bazaar din Australia, Rosie a dezvăluit pentru cititori cum a reușit să arate atât de bine după ce a născut. Ea spune că și-a luat timp pentru a se reface.

„Cred că am simțit presiunea, dar mai mult presiunea pe care eu am pus-o pe mine. Nu îmi plac dietele extreme, așa că schimbarea a luat timp și abia acum am început să mă simt mai confortabil”, a declarat Rosie.

Despre Jason, Rosie spune că este un partener grozav şi un tată extraordinar. „Se trezeşte la 5 dimineaţă, doar ca să mai dorm eu o oră în plus. Este foarte grijuliu cu cel mic. Sunt foarte norocoasă, Jason este un partener grozav”, a spus modelul.

Deși a stat departe de podium în ultimele lui, Rosie s-a clasat pe locul al treilea în topul celor mai bine plătite fotomodele, cu câștiguri de 13,5 milioane de dolari în perioada iunie 2017-iunie 2018.

FOTO HEPTA

Valentina Pelinel are deja aproape tot ce-i trebuie pentru gemene! Biberoane și cărucioare în sistem barter!