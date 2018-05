Roxana din echipa Războinicilor, eliminată de la Exatlon. Patru băieți s-au calificat în semifinale

Luni, 21 mai, a avut loc o nouă eliminare la concursul Exatlon România, difuzat de Kanal D. Roxana, din echipa Războinicilor, a fost cea care a părăsit competiția care se desfășoară în Republica Dominicană.

În semifinalele concursului s-au calificat patru băieți, unul din echipa Faimoșilor, ceilalți trei din echipa Războinicilor. Este vorba de Vladimir Drăghia, Alex, Ionuț și Ștefan, acesta din urmă fiind cel care a fost propus spre eliminare din echipa Războinicilor, alături de Roxana.

“Eu funcționez foarte bine într-o echipă. Poate și în mintea mea s-a întâmplat totul. Eu mi-a întipărit că nu am șanse împotriva băieților. Cred că am simțit lipsă încrederii, lipsa lor”, a declarat Roxana, după ce a aflat că părăsește show-ul Exatlon România, a cărui finală va avea loc miercuri, 23 mai.

“Nu îmi pare rău că am plecat. M-aș fi supărat să merg eu mai departe. Este o realizare că am ajuns aici. Mă bucur că la protecție nu s-a pierdut din cauza mea. Îi las pe ei să se dueleze că bărbații. Am învățat de la fiecare câte ceva. Îi apreciez foarte mult. Ies cu fruntea sus și împăcată, liniștită, că am luptată până-n ultimul moment”, a mai spus Roxana.