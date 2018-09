În momentul de față, Roxana se numără printre vedetele care, practic, ajung să doarmă în sala de antrenamente. În câțiva ani de tras de fiare, ea s-a transformat într-o femeie care atrage toate privirile cu formele ei voluptuoase. Puțini știu că înainte de a fi una dintre cele mai atrăgătoare prezențe feminine de la noi, Roxana era considerată… băiatul familiei! Până aproape de anii adolescenței, a fost tunsă zero de părinții ei și trimisă să bată mingea cu băieții din cartier. „Da, am fost tunsă zero până în clasa a IX-a. Eram cheală și jucam fotbal. Cred că a meritat, că acum am un păr superb, lung și foarte des”, a mărturisit Roxana.

Se pare că look-ul inedit a fost gândit de tatăl ei și pentru a ține departe ochii potențialilor admiratori. „Așa îmi zicea tata, că mă tunde la zero ca să am părul frumos. Dar eu cred că mă tundea așa ca să nu mă bage nici un băiat în seamă. Oricum, nu aveam cum să-l contrazic”, a explicat vedeta de la „Exatlon”, mărturisind că se obișnuise cu acest „tratament”. Roxana îi este recunoscătoare tatălui ei nu doar pentru părul frumos, ci și pentru că, petrecând mult timp pe terenul de fotbal cu băieții, a învățat să relaționeze cu aceștia și, foarte important, și-a dezvoltat o adevărată pasiune pentru sport. Sport care azi o ajută să arate bine și să fie una dintre cele mai bune concurente ale show-ului desfășurat în Republica Dominicană.