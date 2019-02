Șerban Copoț, în drumeții alături de copiii lui

Drumețiile pe care le face în special alături de Tedi, fiul lui cel mare, au început încă de când băiețelul avea doar un an și jumătate. „Lui Tedi îi plac foarte mult muzeele, iar visul lui este să se facă paleontolog. Mergem la Grădina Botanică și la Muzeul Antipa de minimum 20 de ori pe an. În București am mai fost în Casa Experimentelor și, bineînțeles, mergem la Dino Park, la Râșnov, de două ori pe an', povestește Șerban Copoț. „Fiecare expediție și fiecare loc sunt o trăire în sine. Chiar dacă te duci în același loc, vezi de fiecare dată altceva. Și cred că aceste excursii creează și o legătură mai strânsă și cele mai frumoase amintiri', afirmă Șerban Copoț, care va lansa în curând un proiect dedicat copiilor și părinților.

Șerban obișnuia să facă multe excursii și înainte să apară Tedi. „Am foarte multe echipamente, rucsacuri de drumeție, topoare, cuțite. Cu Tedi am început să călătorim de foarte de mic. Când avea un an și jumătate am fost la cota 2000 să vedem Perseidele. Apoi am început să îl iau în drumeții scurte pentru că, la vârsta aceea, o plimbare de 20 de minute pare una până la capătul lumii și înapoi. Pentru că are altă percepție asupra volumelor și distanțelor. Și dacă intri într-o pădure, în 50 de metri găsești deja 20 de lucruri de văzut', continuă Șerban.

Citește și

Patriarhul Daniel, numit cetățean de onoare al Capitalei „pentru grija părintească' de a realiza Catedrala Mântuirii Neamului