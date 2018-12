Surpriză uriașă pentru Călin Geambașu. Unde și-a făcut apariția tatăl său

Relațiile dintre Călin Gembașu și tatăl său, muzicianul Petre Geambașu, s-au deteriorat foarte mult, cei doi ajungând să nu se mai înțeleagă deloc. Cu toate acestea, Petre Geambașu a fost prezent, zilele trecute, la serbarea fiului lui Călin, Davin. Cel care a dat totul publicității a fost chiar Călin Gembașu.



„Serbare PIAN, Davin…

Pe lângă mânuțele lui care știu și puțintel pian în afară de clasicele lui tobe, nu pot să nu observ că a avut loc azi o MINUNE: după muuulți ani, NERO (n.r. așa îi spune tatălui său) și CO2 au venit să își vadă nepoțelul la o serbare de Pian!!! Păcat doar că NU l-au și îmbrățișat, încurajat sau măcar să-i fi oferit un simplu „salut”. Sincer, cred că nu l-au mai identificat după atâția ani de absentă… Se uitau și ei pe acolo, neștiind care dintre copii este nepotul lor.

Nici mămica lui nu i-a adresat vreun cuvințel, măcar în condițiile în care de aproximativ 250 și-a abandonat mediul familial neinteresandu-se deloc în aceste zile de starea copilului… Davin a cam mâncat de câteva ori în acest interval de timp, la școală are aproape numai FB-uri, înregistrează performanțe peste performanțe (Next Star, Ateneul Român etc.), joacă, vacanțe… Și e tare bun la Suflet. :)

Comportamentul rudelor este exact ce îi trebuie unui copil de 10 ani… Noroc că e el grozav! :) Domne, au bifat ei prezența? Au bifat-o”, a scris Călin Gembașu pe Facebook.

