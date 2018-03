Filmul ”Lady Bird”, nominalizat la Premiile Oscar 2018. Filmul ”Lady Bird”, nominalizat la Premiile Oscar 2018 la categoria Cel mai bun film, scris și regizat de Greta Gerwi, spune povestea lui Christine McPherson, cunoscută și autoproclamată ca ”Lady Bird. Ea este o adolescentă ambițioasă, inteligentă și talentată, care vrea să evadeze din suburbanul Sacramento și visează la o viață diferită, plină de zgârie-norii din Coasta de Est. Cu toate acestea, ”Lady Bird” își dă seama că viața de după absolvirea liceului nu este o plimbare în parc, astfel filmul navighează în spațiul ciudat dintre adolescență și maturitate. Nominalizarile la Premiile Oscar 2018 au fost anunțate pe 23 ianuarie, iar gala de decernare a premiilor va avea loc pe 4 martie, la Teatrul Dolby din Hollywood. Pe Libertatea.ro puteți citi un LIVE TEXT de la Gala Premiilor Oscar 2018.

Povestea filmului ”Lady Bird”, nominalizat la Premiile Oscar 2018

Filmul lui Greta Gerwig a avut un buget de 10.000.000 de dolari, iar filmările au început în luna august a anului 2016, în Sacremento, California. Alte locații unde au mai fost filmate scene sunt la Los Angeles și New York. Filmul are o durată de 94 de minute.

În ceea ce privește încasările, în Box Office, pelicula a obținut 53 de milioane de dolari în total, în SUA.

Actorii principali din filmul ”Lady Bird”, nominalizat la Premiile Oscar 2018

Actorii principali din producția ”Lady Bird” sunt Saoirse Una Ronan, Laurie Metcalf și Tracy Letts. Dintre toți, cea mai tânără este Saoirse Una Ronan, care s-a născut la New York, în Statele Unite, din părinți iralndezi. În vârstă de doar 23, ea adunat în CV apariții în seriale importante, la fel ca și în producții cimeatografice de mare amploare. E a jucat în serialul ”The Clinic”, în filmul ”I Could Never Be Your Woman”, ”City of Ember” și ”The Way Back”.

Laurie Metcalf este o cunoscută actriță de teatru și televiziune. Ea și-a făcut apariția pentru prima dată într-un serial numit ”Robert Altman’s A Wedding”. Ulterior și-a găsit faima jucând în serialul ”Roseanne”, pentru care a fost nominalizată la Globurile de Aur și a primit trei premii Emmy.

Mult mai puțin cunoscut, dar cu un rol cheie în filmul ”Lady Bird”, Tracy Letts are în CV mai mult teatru decât film. El a scris piesa ”Killer Joe”, care a fost un hit pe Broadway în 1998, fiind jucată timp de 9 luni.

Parerea criticilor și a fanilor despre ”Dunkirk”, filmul nominalizat la Premiile Oscar 2018

Într-un articol semnat de Simran Hans pe site-ul The Guardian, autoarea titrează: ”Recenzia Lady Bird – Un portret magic al adolescenței”, oferindu-i patru stele din cinci. Ea spune despre film că este o nominalizare la Premiile Oscar 2018 ”lustruită” și ”musculară”.

Pe IMDB, fanul Takethispunch scrie că ”O tânără deschisă trebuie să navigheze o relație iubitoare și turbulentă cu mama ei puternică pe parcursul ultimului an de liceu”, oferind 9 stele din 10.

”Lady Bird”, nominalizat la Premiile Oscar 2018, la cinematografele din România

Filmul ”Lady Bird” nu a fost încă lansat în România, dar în momentul apariției poate fi văzut la în majoritatea cinematografelor din București și din țară.

3 lucruri pe care trebuie să le știi despre filmul ”Lady Bird”, nominalizat la Premiile Oscar 2018

1. Ronan a învățat cum să fie o adolescentă veritabilă uitându-se la serialul ”Salvat de Clopoțel”.

2. Jennifer Lawrence, Hessica Chastain și Emma Stone au îndrăgit accentul lui Ronan.

3. Vestimentația folosită în film a fost foarte greu de găsit

Ce șanse are filmul ”Lady Bird”, nominalizat la Premiile Oscar 2018, să câștige

Site-ul Goldderby arată că ”Lady Bird” încearcă să fie cel de-al șaselea mare câștigător la Oscar fără actori care să iasă în evidență foarte mult.

Ce alte filme sunt nominalizate la Premiile Oscar 2018 pentru cel mai bun film

Alături de ”Lady Bird”, la categoria cel mai bun film intră: ”Darkest Hour”, ”Get Out”, ”Dunkirk”, ”Phantom Thread”, ”Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, ”The Post”, ”The Shape of Water” și ”Call Me by Your Name”.

Nominalizările la premiile Oscar 2018. The Shape of Water are cele mai multe nominalizări