Filmul ”Call me By Your Name”, nominalizat la Premiile Oscar 2018. Filmul ”Call me By Your Name”, nominalizat la Premiile Oscar 2018 la categoria Cel mai bun film arată o poveste de dragoste dintre un student în vârstă de 17 ani din Italia și un bărbat mai mare, angajat de tatăl său să-i fie asistent de cercetare. Acțiunea se petrece în 1980. Nominalizarile la Premiile Oscar 2018 au fost anunțate pe 23 ianuarie, iar gala de decernare a premiilor va avea loc pe 4 martie, la Teatrul Dolby din Hollywood. Pe Libertatea.ro puteți citi un LIVE TEXT de la Gala Premiilor Oscar 2018.

Povestea filmului ”Call me By Your Name”, nominalizat la Premiile Oscar 2018

Filmul este regizat de Luca Guadagnino și scris de James Ivory, pe baza unei nuvele de-ale lui André Aciman. Comparabil cu celelalte filme nominalizate la Premiile Oscar 2018, filmul ”Call me by your name” a avut un buget de 4.000.000 de dolari și încasări de 15.000.000 de dolari (numai în SUA).

Actorii principali din filmul ”Call me By Your Name”, nominalizat la Premiile Oscar 2018

Filmul îi are în rolurile principale pe Armie Hammer și Timothée Chalamet. Cel din urmă este un actor foarte tânăr, născut și crescut la New York. Și-a făcut debutul în film în 2014, jucând în cunoscutul film ”Interstellar”. Un an mai târziu a avut un rol extraordinar în ”The Adderall Diaries”.

Armie Hemmer este ceva mai cunoscut și a ajucat în filmele ”J. Edgar”, ”Mirror Mirror”, ”The Lone Ranger” și ”Free Fire”.

Parerea criticilor și a fanilor despre ”Call Me By Your Name”, filmul nominalizat la Premiile Oscar 2018

Ellen E. Jonse a scris pe site-ul The Guardian un articol intitulat ”De ce Call Me By Your Name ar trebui să câștige Premiul Oscar pentru cel mai bun film”. Ea explică că prezența acestui film la Premiile Oscar arată o schimbare la Hollywood, iar această teorie s-ar concretiza dacă filmul ”Call Me By your Name” ar câștiga râvnitul premiu.

Pe IMDB, utilizatorul Shelly L. scrie că: ”Acest film este senzualitate pură și emoție. Nu poți să vezi prin ochii personajelor, să guști cu gurile lor, dar cel mai important e că simți. Luca Guadagnino a reușit să extragă ce-i mai bun din actorii lui”.

”Call Me By Your Name”, nominalizat la Premiile Oscar 2018, la cinematografele din România

”Call Me By Your Name” a fost lansat în România pe 9 februarie 2018 și și poate fi văzut la Grand Cinema & More (Băneasa Shopping City), Cine Globe Titan (Auchan Titan) și Happy Cinema Liberty Mall, în București.

3 lucruri pe care trebuie să le știi despre filmul ”Call Me By Your Name”, nominalizat la Premiile Oscar 2018

1. A primit cel mai lung șir de aplauze din istoria Festivalului de film de la New York.

2. Armie Hammer a narat cartea audio scrisă de André Aciman

3. Actorii principali au repetat numai scenele în care se sărută.

Ce șanse are filmul ”Call Me By Your Name”, nominalizat la Premiile Oscar 2018, să câștige

Conform site-ului goldderby, ”Call Me By Your Name” are șanse considerabile să câștige, având în vedere că are la bază un scenariu bine scris de Ivory, care a scris istorie în cinematografie.

Ce alte filme sunt nominalizate la Premiile Oscar 2018 pentru cel mai bun film

Alături de ”Call Me by Your Name” la categoria cel mai bun film intră: ”Darkest Hour”, ”Get Out”, ”Dunkirk”, ”Phantom Thread”, ”Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, ”The Post”, ”The Shape of Water” și ”Lady Bird”.

Nominalizările la premiile Oscar 2018. The Shape of Water are cele mai multe nominalizări

FOTO: EPA