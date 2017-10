Tom Petty a murit. Decesul rockerului în vârstă de 66 de ani a fost confirmat de familia acestuia. Luni, presa a anunțat în mod eronat dispariția acestuia, însă la acel moment, artistul era internat în stare gravă în spital.

Tom Petty a murit înconjurat de familie și cei dragi, a anunţat managerul său, Tony Dimitriades, citat de BBC. a fost găsit inconștient în locuința lui din Malibu. Rockerul suferit un atac de cord și a fost transportat la spital, unde a fost conectat la aparate. Medicii au încercat toate manevrele posibile pentru pentru a-l ține în viață, însă după ce s-a constata că nu mai are activitate cerebrală, au declarat decesul.

Presa americană și cea britanică au anunțat luni decesul artistului, citând poliția din Los Angeles, însă la acea oră, informația era eronată.

Tom Petty a murit. Moștenirea artistului

Tom Petty a fost unul dintre membrii celebrului cvintet The Heartbreakers, cunoscut în lumea întreagă începând cu anii ’70 pentru piese precum “American Girl,” “Breakdown” (primul hit al trupei), “I Need to Know și “Listen to Her Heart”, dar mai ales pentru ”Free Fallin’” și “Runnin’ Down a Dream” .

Petty s-a năcut pe 20 octombrie 1950, în Gainesville, Florida și a avut o copilărie foarte grea. A trăit în mizerie, alături de un tată alcoolic și violent. Soarta lui s-a schimbat însă radical odată cu întâlnirea cu Elvis Presley. Regele rock’n’roll-ului i-a intuit potențialul artistic și l-a încurajat să îmbrățișeze o carieră în acest sens. Astfel că, la 17 ani, Tom Pretty renunță la școală și alege să cânte în formația Mudcrutch.

Dar succesul, așa cum am spus, la cunoscut în anii ’70, alături de trupa Heartbreakers. Cu piese pe primele locuri în cele mai importante topuri muzicale și cu un disc de aur, Heartbreakers a ajuns, în 2002, în Rock and Roll Hall of Fame.

Deși majoritatea pieselor le-a cântat și produs sub umbrela trupei Heartbreakers, Petty a avut în paralel o carieră solo de succes, din care amintim ”Full Moon Fever”.