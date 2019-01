Pe o străduţă din centrul Parisului, într-o clădire veche tipic franţuzească, un nou restaurant cu nume şi meniu românesc face furori. În spatele acestui succes, se află trei români. Proprietara localului şi cei doi bucătari-şefi. Unul dintre ei este Ovidiu Malisevschi, fost concurent Chefi la Cuţite, iar celălalt Bogdan Alexandrescu.

Cei doi chefi români au fost remarcaţi şi de cotidianul Le Figaro şi de celebra revistă Vogue, care a inclus resturantul lor printre primele cinci cele mai bune din Paris, notează blogul De Corina, care îi prezintă pe Ovidiu Malişevschi şi Bogdan Alexandrescu. Ovidiu Malişevschi a studiat la celebra şcoală Le Cordon Bleu, apoi a făcut un stagiu cu Frederic Simonin şi a lucrat în restaurantul La Dame de Pic, ce aparţine Chef Anne-Sophie Pic, a patra femeie-Chef care a câştigat 3 stele Michelin cu restaurantul Maison Pi, câştigând şi Best Female Chef – The Worlds 50 Best Restaurants 2011. În România, Ovidiu a participat, în trecere, la emisiunea „Chefi la Cuţite'.

Sursa Foto: de Corina

Bogdan Alexandrescu (a.k.a. Dexter) recunoscut pentru mustăţile ce îi aduc un omagiu lui Dali, pasionat de zona de food style, finalist in primul sezon Masterchef', a studiat la lEcole Pratique des Hautes Etudes du Goût din Paris.

„În bucătărie, mă simt eu cel mai bine, cel mai liber. Dorinţa mea este să-mi deschid un restaurant în România, chiar în Bucureşti. Mi-ar face o deosebită de mare plăcere să mă întorc, chiar nu mă văd să stau în străinătate”, a spus Ovidiu Malisevschi pentru Vogue. Pentru o porţie de zacuscă, francezii plătesc 7 euro. Iar pentru micii româneşti, lasă în restaurant şi câte 15 euro, potrivit Observator.tv.

Citește și

Amintiri din comunism. Leo Iorga era star rock, dar avea doar o pereche de pantofi. Luna de miere a petrecut-o într-un autobuz defect