„Cu Milan a fost o sarcină extrem de uşoară, nici acum nu e extrem de grea având în vedere ca sunt gemeni. Îmi e mai greu… mă mişc mai greu… am avut ceva dureri de spate, am avut o perioadă scurtă de arsuri. Sunt elemente noi pe care nu le-am experimentat în sarcina cu Milan… din câte am auzit ar trebui să fiu mulţumită, norocoasă şi să fiu binecuvântată. (…) Am pus minim 15 kg. Încerc să mă cântăresc mai rar, că pe ultima sută cântarul se accelerează, dar și la Milan am luat 26 de kilograme. Nu mă credea nimeni', a spus Valentina Pelinel, la „Xtra Night Show'.

Valentina Pelinel și-a aniversat zilele trecute ziua de naștere. Blonda a împlinit 38 de ani și a avut parte de o petrecere alături de familie și de cei mai apropiați prieteni. Valentina Pelinel a fost răsfățată de apropiați, care i-au oferit cadouri. Blonda a avut casa plină de flori, după cum le-a arătat prietenilor virtuali, cărora a ținut să le mulțumească pentru urările pe care aceștia i le-au făcut online.

