Reacții în lumea muzicii după moartea lui Avicii au început să apară la scurt timp după ce s-a aflat vestea dispariției premature a DJ-ului suedez. Cunoscuți muzicieni au transmis mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare.

DJ-ul Avicii a murit la 28 de ani, potrivit TMZ, care scrie că decesul artistului s-a produs în circumstanțe necunoscute, în Muscat, Oman. Avicii a fost și în România, în 2015, la Untold.

Oh my god truly devastated for Avicii very very sad news way to young … what a talent he was. rest in peace x — Liam (@LiamPayne) April 20, 2018

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) April 20, 2018

Such sad news to hear about Avicii passing. Too young and way too soon. My condolences go out to his family, friends and fans x — DUA LIPA (@DUALIPA) April 20, 2018

RIP LEGEND! ???????? — Shawn Mendes (@TheGainFast) April 20, 2018

Avicii a anunțat în anul 2016 că se retrage din turnee și că va continua să facă muzică numai în studio. Avicii a susţinut ultimul său concert la Ushuaia Ibiza Beach Hotel în 2016. El a anunţat la anului 2016 că va renunţa la show-urile live. Fanii au venit în număr mare să asiste la ultimul concert al DJ-ului Avicii, iar mulţi dintre ei au publicat după aceea pe Twitter mesaje prin care şi-au exprimat regretul faţă de dispariţia de pe scena concertistică a muzicianului suedez.

Avicii s-a retras din muzică din cauza unor probleme de sănătate. DJ-ul avea probleme de mai mulți ani, mare parte din cauza consumul de alcool. În anul 2014, i-au fost scoase apendicele și vezica biliară.

