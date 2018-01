Modelul Veronica Valle, de 26 de ani, o fostă iubită a campionului mondial de F1, Lewis Hamilton, spune că acesta are reguli foarte ciudate atunci când vine vorba de toalete și că are schimbări bruște de dispoziție, scrie The Sun.

Valle spune că Hamilton era din ce în ce mai bizar și că avea schimbări bruște de dispoziție pornind de la incidente aparent insignifiante.

Ea l-a descris pe campionul mondial drept fermecător dar cu o „față urâtă”. „Lewis este un personaj atât de ciudat. Este Jekyll și Hyde. El își poate schimba starea de spirit foarte repede și, uneori, asta se întâmplă doar pentru că cineva a folosit toaleta greșită „.

Hamilton a văzut-o Veronica pe Instagram în august 2015 și i-a trimis un mesaj privat. A dus-o apoi rapid în Barbados, acolo unde a dus multe alte femei din viața sa.

Veronica însăși a încălcat regulile ciudate pe care campionul de Formula 1 le are referitoare la toalete. „Câteva luni mai târziu, la casa lui din Monaco, am ajuns să folosesc toaleta care era lângă bucătărie pentru a face numărul doi. El m-a văzut ieșind și m-a întrebat de ce a durat atât de mult. I-am spus și a devenit atât de supărat. Simțeam că vrea să strige la mine, dar în cele din urmă mi-a spus: ‘Știi că nu trebuia să folosești asta!’. A spus că ar fi trebuit să folosesc toaleta din camera de oaspeți. A fost complet bizar”, mai spune Valle.

Modelul spune că și mănâncatul de înghețată într-un mod greșit pare să-l enerveze pe pilot. ”Într-o zi am băgat lingura în bolul cu înghețată și a strigat la mine. Mi-a apucat lingura și a spus ‘Trebuie să faci așa’ și a luat un strat mic deasupra”, a povestit Veronica.

Lewis – care a încasat 34 milioane de lire sterline anul trecut – a mers cu Veronica din Belgia în New York, dar compania aeriană i-a pierdut bagajele de-a lungul drumului – și Lewis a refuzat să-i cumpere hainele noi. Veronica a spus: „Nu am avut bagaje timp de patru zile, dar nici măcar nu m-a întrebat dacă aveam nevoie de ceva sau să se ofere să-mi cumpere haine. Nu am avut nici măcar periuță de dinți sau un set de lenjerie de corp de schimb. A trebuit să port aceleași haine timp de patru zile. După aceea a trebuit să mergem la Londra și m-am dus și mi-am cumpărat singură haine”.

