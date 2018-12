Amalia Enache pleacă în vacanță la Barcelona cu fiica de doi ani

Pe picior de plecare spre Barcelona, am întrebat-o pe Amalia Enache dacă dimensiunea trollerelor s-a mărit odată cu apariția fiicei sale. Spre surprinderea noastră, prezentatoarea Știrilor PRO TV ne-a mărturisit că nu suportă să care multe lucruri după ea.

„Eu călătoresc cu un bagaj atât de mic, încât aproape nu mă cred oamenii că plec pentru un timp îndelungat. Întotdeauna am călătorit cu foarte puține în bagaje, îmi duc hainele la spălat acolo unde sunt, nu car dulapuri după mine. Mă scoate din minți să am multe bagaje. Gluma mea e că de când sunt mamă, mă duc cu mai multe lucruri în rucsac până în parc decât mă duceam înainte până în Bolivia, de exemplu”, ne-a mărturisit Amalia.

În Spania merge cu Alma, fiica ei, dar nu bagă în bagaj nici o jucărie pentru ea, fiindcă are de gând să o lase să se joace cu obiecte pe care le găsește în natură:

„Chiar mâine plecăm din țară. Nu luăm absolut nici o jucărie cu noi, pentru că la această vârstă, copiii – și eu am încurajat asta – se joacă cu orice. Ne jucăm cu frunzele de pe jos, nu trebuie să cărăm mormane de jucării după noi, ci găsim lucruri, găsim niște nisip, o scoică. Găsim oriunde ceva cu care să ne jucăm. Hainele ei sunt foarte micuțe și pentru ea iau strict hainele de necesitate. Între timp, bagajul, pentru că nu mai e nevoie de scutece, s-a mai eliberat. Și eu m-am mai relaxat. În general, prefer lucrurile foarte mici, cum sunt cremele în recipiente mici, ca să nu car ditamai borcanul. Totul foarte mic”.

Această organizare, Amalia a dobândit-o în urmă cu câțiva ani, pe vremea când mergea pe teren alături de colegii ei de la știri.

„Am avut foarte multe deplasări cu știrile. Aparatura colegului meu cameraman cântărea în jur de 30 de kilograme, așa că nu prea mai era loc să dăm la cală de bagajele noastre și, în plus, nici nu era despre asta în deplasări. Pentru că mulți ani am călătorit mult pentru filmări în străinătate, m-am obișnuit să am un bagaj foarte organizat și să știi că și fac foarte repede un bagaj. Spune-mi că plec mâine în Miami, de exemplu, și sunt în stare în 5 minute să fiu gata!”, ne-a mai declarat vedeta TV.

