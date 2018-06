De data aceasta, cei doi joacă în debutul cinematografic al lui Tedy Necula, „Coborâm la prima”, un film care vorbeşte despre ceea ce se întâmplă cu mai mulţi oameni care rămân blocaţi într-un vagon de metrou, în dimineaţa de după incendiul care a avut loc în clubul Colectiv.

Prezent la TIFF, cu ocazia unei proiecţii speciale, Adrian Păduraru a oferit un interviu în exclusivitate pentru Libertatea. Revederea cu Teodora Mareş, după 33 de ani pe acelaşi platou de filmare a fost una plină de emoţii. „A fost foarte mare emoţia. Eu am întotdeauna emoţii, fie că e vorba de filmare sau de teatru. Când nu voi mai avea emoţii nu mai fac nici film, nici teatru, nici televiziune. E o emoţie pe care am acceptat-o greu, Teodora şi mai greu. Mie mi-a făcut bucurie să mă reîntâlnesc cu Teodora cea care este astăzi, ca persoană şi ca actriţă. Am fost foarte emoţionat din multe motive, de la debutul lui Tedy, până la această reîntânire”, mărturiseşte Adrian Păduraru.

De data aceasta însă nu au mai avut rolul unor îndrăgostiţi, ci pe undeva şi-au interpretat chiar propriile roluri. „E la limita între a juca nişte personaje şi a ne juca propriile personaje, aşa a scris Tedy. Într-o variantă iniţială a scenariului, venea cineva din metrou şi spunea „domnu’ Păduraru, daţi-mi şi mie un autograf”, dar am renunţat la lucrul ăsta formal, dar l-am păstrat în minte. E un pic de incertitudine, dacă suntem personaje sau dacă suntem personajele de atunci sau noi înşine”, mai spune actorul, care mărturiseşte că deşi au trecut mai bine de 30 de ani de la „Declaraţie de dragoste” totuşi încă se simte foarte tânăr. „Am impresia uneori că n-am simţul realităţii, mă simt atât de tânăr şi mi-e atât de bine în vârsta asta în care m-am împăcat cu mine, că nu mai vreau să demonstrez nimic, ăsta sunt, cine mă place – bine, cine nu – nu. Mă consider un om foarte tânăr!”, a adăugat Adrian Păduraru.

Lumea îl credea iubitul Teodorei Mareș, dar ei se antipatizau

La vremea când filmul cu liceeni îndrăgostiţi aducea sute de mii de oameni în sălile de cinema, în particular se zvonea că între Adrian şi Teodora ar fi existat o atracţie, dincolo de cea jucată foarte bine pe platoul de filmare, lucru care însă este infirmat astăzi de actor. Nu numai că nu a existat ceva între ei, dimpotrivă, era chiar un fel de antipatie. „Din ce născută? Habar nu am, dar aproape că nu ne puteam suferi. Asta probează într-un fel că eram nişte tineri talentaţi, din moment ce fără simpatie… chiar cu o uşoară ostilitate între noi, totuşi am jucat. Ceea ce nu mai este acum, pentru că suntem într-o relaţie amicală foarte bună”, spune Păduraru, care crede că acum Teodora Mareş este o actriţă echilibrată, care îşi acceptă viaţa cu ce s-a întâmplat şi care este încă foarte frumoasă. „Nu pot să nu citez titluri de genul „Ce s-a ales de Teodora Mareş?”. Copii, s-a ales foarte bine, vă doresc celor care scrieţi prostii d-astea să arătaţi la 60 de ani cum arată Teodora”, transmite Păduraru, care la rândul său a avut de luptat cu prejudecăţile celor din jur, cărora a încercat să le demonstreze că nu este numai un actor care arată bine, ci are şi talent şi este deştept.

Filmul „Coborâm la prima” va avea premiera la Bucureşti, pe 30 octombrie, la 3 ani şi o zi după tragedia de la Colectiv, într-un gest de comemorare şi de marcare a evenimentului care a zguduit România. Ulterior, vor fi mai multe proiecţii în oraşe din ţară, în prezenţa echipei de filmare.