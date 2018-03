Alina Eremia cântă la pian de la 6 ani. Artista a decis să se întoarcă la una din marile sale pasiuni. După o perioadă încărcată în care și-a promovat alături de Mark Stam single-ul „Doar noi”, artista și-a regăsit liniștea reapucându-se de cântat la pian.

„Am decis să mă reapuc de cântat la pian, pentru că este una din sursele mele de inspirație. Pe lânga faptul că mă relaxeaza să cânt, simt în acelasi timp că mă inspira în muzica mea, dar și în viața de zi cu zi. Am decis să mă reapuc de cantat, ba chiar am achizitionat unul pentru a putea „profita” la orice ora din zi si din noapte”, declara Alina.

Alina Eremia a studiat pianul de la o vârstă fragedă, debutând în muzică de la varsta de 5 ani. Aceasta susține că este benefic unui artist să știe cel puțin un instrument intrucat îl ajută enorm în procesul de creatie.

Alina Eremia s-a facut cunoscuta publicului prin serialul „Pariu cu viata”, iar aventura ei in lumea muzicii a inceput impreuna cu Lala Band. In anul 2012, aceasta a lansat primul single din cariera solo, „With or without you”, urmat de piesa „Tu esti vara mea”, care s-a auzit la radiourile din toată țara.

În anul 2017, Alina Eremia a atins fruntea clasamentelor muzicale cu hit-ul „Poartă-ma”. Cel mai recent single, „Frezee”, colaborarea cu Monoir, a trecut granitele tarii, bucurandu-se de aprecierea turcilor, a grecilor si a bulgarilor.

Recent, Alina Eremia ne-a mărturisit că a făcut foamea în vacanță. Extrem de preocupată de aspectul fizic, Alina Eremia are grijă la alimentație și mai ales face sport chiar și în vacanțe. Oriunde s-a dus până în momentul de față, cântăreața s-a asigurat că hotelul este dotat cu sală de sport sau că există locuri unde poate alerga în voie. Ajunsă în Asia, Eremia a avut o mare problemă cu regimul alimentar. Cunoscuți pentru gastronomia extrem de ciudată, asiaticii nu i-au oferit prea multe alternative Alinei

