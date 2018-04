Andreea Marin, despre cel de-al doilea copil. Vedeta a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei în ultima periodaă, dar și despre temerile sale. Vedeta a recunoscut că își dorește să devină din nou mamă.

Andreea Marin a mărturisit că au fost şi momente în care nu a avut niciun ban, chiar dacă era celebră.

“Sunt multe decizii pe care le-am luat şi nu am fost sigură de ele. Cred că nu poţi să te fereşti de situaţii dificile. Pierderile de suflet sunt cele mai grele, nu cele financiare. Am avut şi momente în care am avut 0 lei în cont. Am luat-o de la capăt şi nu m-am plâns. Îmi doresc lucrul ăsta (n.r. – să devină mămică), dar încă nu este cazul. Am să vă anunţ (…) Îmi e frică de boală, de neputinţă şi de război. Sunt frici normale, atunci când lucrurile nu mai depind de tine”, a spus Andreea Marin la Antena Stars.

Andreea Marin mărturisește că weekend-urile în care se deconecetează total de la rutina de zi cu zi pentru a petrece timp cu iubitul ei, Adrian Brâncoveanu, consulul României în Libia, sunt o necesitate.

Citește și