Dacă George, personajul din serial, visa să devină regizor și să ducă o viață aventuroasă, reușind însă doar să fie contabil și să se refugieze în plantele lui pe care le iubește pentru energia lor, Andrei Cojanu este un absolvent de ASE care are un balcon plin cu ghivece de flori!

Invitat la „Interviurile Libertatea”, Andrei ne-a mărturisit că părinții lui nu l-au susținut în planul său de a deveni actor și că a fost autodidact în această meserie. „Inițial, nu m-au susținut. Eu am făcut altă facultate, am făcut ASE-ul. Am un profil perfect pentru personajul pe care-l interpretez. Cei care au scris scenariul m-au nimerit la fix. Eu mi-am dat seama destul de târziu că vreau să fac actorie”, ne-a povestit Andrei, care ne-a mai mărturisit că și în viața reală are aceeași legătură cu plantele pe care o are în serial: „Am un balcon întreg. Așa am exersat personajul. Am vorbit cu florile mele din balcon și după aia am dus energia în serial”.

Serialul de la PRO TV este primul lui proiect de televiziune



Fără o facultate în domeniu, Andrei a fost nevoit să o ia treptat, să studieze mult, să vorbească cu actori experimentați pentru a „fura” meserie și pentru a face pași mici în împlinirea acestui vis. A debutat mai întâi la teatru, „Triplusec”, serialul în care au fost cooptați și doi mari actori, fiind primul lui mare proiect pe TV.

„Am intrat în showbiz acum 5 ani și, treptat, mi-am dat seama că vreau să mă îndrept către actorie. După o muncă de 5 ani și ceva, timp în care am fost și reporter, am lucrat mai mult în spatele camerei, am fost inclusiv barman, acum mă simt ca un student care tocmai a ieșit de pe băncile facultății cu proiectul ăsta”, ne-a povestit actorul.

Are mici regrete că nu a urmat UNATC, însă este covins că va recupera pe parcurs. „De exemplu, când îi mai aud pe colegii mei când povestesc cum a fost la ei la Facultate, unde au terminat, ce studenție au avut. Dar mă gândesc că și munca mea a fost foarte mișto. Chiar am învățat foarte mult de unul singur. Eu cu mine, citind foarte multe cărți, schimbând opinii cu oameni cu mai multă experiență”, a încheiat tânărul.

