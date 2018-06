“Confirm zvonurile, da, noi doi ne-am despărțit. Decizia a fost de comun acord, noi suntem două firi diferite, dar nu a fost o problemă, știam că vom ajunge aici. În urmă cu o lună, două. Rămâne între noi treaba asta și dacă ar fi fost așa, eu am trecut peste, nu ăsta este motivul pentru care ne-am separat, diferențele dintre noi au fost. Ce să zic… diferențe de gândire, eram două firi tari, pietre orgolioase, cel mai bine ar fi să nu discut, trec printr-o perioadă nu tocmai bună. Am vrut să explic tuturor celor care ne-au iubit, noi nu mai formăm un cuplu în viața reală, dar continuăm că cântăm, ne onorăm contractele”, a spus Carmen de la Sălciua la “Acces Direct”.

“Îl respect, îi doresc tot binele din lume. Niciunul dintre noi nu a început o altă relație, dar nu mai există cale de împăcare. Am intentat divorț. Vreau să mă focusez pe cariera muzicală, dacă va apărea cineva în viața mea, voi spune. Ne-am făcut planuri, ca orice cuplu, ca orice pereche la început la drum. Am mulți prieteni care îmi sunt alături, Dumnezeu și familia mea. Am încercat să reparăm, dar din păcate, nu a mai fost nimic de reparat”, a mai spus Carmen de la Sălciua.

