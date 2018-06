“Când se întâmplă ceva important merg la mama la mormânt, apoi îi spun lui tata. Sarcina de exemplu, mai întâi am mers la mama la mormânt să îi spun, apoi la tata. Şi pe Cătălin l-a cunoscut mai întâi mama, l-am dus la mormânt. Eu am zis că nu cred că ea poate să fie lângă mine. Am conştientizat şi am văzut cu ochii mei că ea este lângă mine. Merg foarte des la ea. Dacă nu merg o săptămână simt că a trecut foarte mult timp. E cea mai mare dorinţă a mea (n.r. să fie mama ei lângă ea)”, a povestit Betty Salam şi imediat a izbucnit în lacrimi. “E prima dată când plâng la TV”, a spus cântăreaţa la TV.

Florin Salam a dezvăluit cum a reacționat după ce a aflat că fiica sa, Betty, este însărcinată cu primul ei copil.

