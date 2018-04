Carmen Șerban, în cea mai scurtă rochie, după ce a slăbit 15 kilograme. Artista a fost invitată în cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde a făcut senzație cu ținuta ei.

Carmen a declarat că nu a ţinut nicio dietă însă a renunţat să mai mănânce multă pâine şi ciocolată.

“Am slăbit 15 kilograme, le-am slăbit pentru mine. Nu ţin dietă, mănânc de toate. Azi am gătit ceva. Am mâncat cotlete de porc şi am băut o cafea. Atât toată ziua. Foarte rar mănânc pâine, am scos pâinea şi ciocolata şi se simte, chiar se simte. N-am făcut nimic să slăbesc, a murit anul trecut cineva foarte drag mie şi de atunci am continuat să slăbesc. Acum mă menţin, nu mă mai îngraş. Vreau să mai slăbesc vreo 2-3 kg că am multe rochiţe pe care vreau să le port. Seara dacă mi se face foame mănânc salată verde cu ton sau o salată cu brânză şi cu roşii.” a declarat Carmen Şerban la Antena Stars. La începutul acestui an, Carmen Șerban a anunțat că se mărită.

