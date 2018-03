Cheloo, jurat la ”The Four – Cei 4”. Considerat de fiecare dată un jurat extrem de sincer, artistul mărturisește că tocmai acest lucru îl atrage în show. Iar faptul că toți concurenții sunt nume deja cunoscute pe piața muzicală din România, face ca miza să fie cu atât mai mare.

”Mi se pare foarte deștept formatul, mai rămâne doar ca challengerii să vină și să își dorească. Dacă vin de complezență, pleacă acasă. Ei nu sunt niște nimeni și trebuie să se comporte ca atare. Ei nu vin aici să dea cu o piatră în apă. Cei care au plecat acasă au venit degeaba. Au fost câteva cazuri în care am fi putut să le dăm ocazia să intre la duel, dar nu am văzut convingere în ochii lor, nu am văzut dorință! Au venit să cânte și atât! Îți mulțumim, e gratuit, ne bucurăm că ai venit, ne umplem timpul, dar dacă vrei să fii aici, trebuie să transmiți o stare și nouă și celor din sală”, spune Cheloo.

Fiecare dintre ”Cei 4” are o vastă experiență în muzică și nu este străin de scenele mari din România. Tocmai de aceea, jurații Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo au decis că ei merită să ocupe scaunele rezervate pentru ”The Four – Cei 4”, însă în fiecare ediție aceștia trebuie să lupte pentru a-și păstra locul.

Macanache, cel care va urca pe scena ”The Four – Cei 4” în calitate de prezentator, le reamintește concurenților că în fiecare ediție lupta se dă pe loc, astfel că noua provocare a emisiunii va fi, întocmai ca în industria muzicală, ca cei aleși să își păstreze locul deja câștigat și să devină mai buni de la o săptămână la alta!

Astfel, începând cu data de 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1, Cei 4 vor fi pregătiți să lupte în fiecare ediție cu challengerii care vor încerca mai întâi să convingă juriul că merită să primească șansa de a se duela.

Carla’s Dreams, jurat în emisiunea ”The Four-Cei 4”, din 31 martie, la Antena 1, alături de Antonia, Feli și Cheloo

