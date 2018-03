Cu ce se ocupa Loredana Chivu înainte să devină celebră. Blonda a făcut dezvăluiri mai puțin știute despre viața ei. Mai mult, aceasta a declarat că pentru moment nu vrea să se căsătorească, deși trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei.

“Este greu să fii eu. Nu toată lumea mă place şi nu mă înţeleg chiar toţi. Povestea cu lumea mă afectează mai puţin. Există un stil “Loredana Chivu”. Eu consider că sunt o influenţă bună. Aş vrea să fie toate femeile ca mine. Nu mi-a fost niciodată ruşine să recunosc că am vândut cartofi în piaţă. Nu am multe operaţii, chiar dacă este greu de crezut. Am buze pe care le pun o dată pe an. (…) Am primit inelul fără cerere. Mihai este un bărbat blând şi educat. După naştere o să mă mai operez. Acum vreau doar să mă întreţin”, a spus Loredana Chivu la Antena Stars.

