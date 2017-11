Ozana Barabancea a suprins pe toată lumea în momentul în care a anunțat că a decis să-și mișcoreze stomacul și să scape de kilogramele în plus. Deși Ozana Barabancea a slăbit rapid, iar rezultatele au fost spectaculoase, se pare că artista răsuflă ușurată doar de câteva zile. Invitată la Premiile TV Mania, unde a și luat un trofeu alături de echipa de la „Te cunosc de undeva”, Ozana ne-a povestit cum face față acestei transformări radicale.

După orice operație, indiferent de natura ei, există o perioadă de convalenscență care durează minum 40 de zile. În cazul Ozanei, perioada s-a întins pe vreo 5 luni, luni în care jurata de la „Te cunosc de undeva” a încercat să respecte întocmai tot ce i-au spus medicii, fără să faca nici cea mai mică greșeală.

„Este greu, dar este o decizie asumată, este o decizie pe care am luat-o în urma unei pregătiri asidue timp de trei luni. Fiind foarte atentă la ceea ce pot să mănânc, să mă educ, să fiu pusă la curent cu tot ce înseamnă, ce riscuri sunt. Astăzi (n.r. luni) chiar fac 5 luni de la operație, am trecut de orice risc. Sunt foarte fericită și mulțumesc medicului că a pus bisturiul pe mine. Nu chiar bisturiu că a fost laparoscopic operația. Chiar dacă este o operație destul de simplă, este totuși o operație. Primele 40 de zile sunt cele mai periculoase, am trecut de ele. Este un mod de viață pe care trebuie să mi-l asum. Îmi dau seama că există o obligație din partea mea: să fiu ordonată cu cele trei mese pe zi, la o distanță de cel puțin 5 ore între ele, să mănânc felul 1, 2 și 3, să respect masa, să nu fac altceva decât să mănânc, nu să dau mesaje pe WhatsApp, nu să vorbesc la telefon cu cineva. Până la urmă sunt lucruri de educație elementară, dar pentru că viața pe care noi o ducem este atât de aglomerată, trebuie să ne facem timp și cum timpul nu există trebuie să ne oprim noi din ceea ce facem și să ne acordăm mai mult respect”, ne-a declarat Ozana.

Ozana Barabancea a slăbit 40 de kilograme

Deși a dat jos aproape 40 de kilograme și suține că în momentul de față se simte extraordinar în propria piele, Barabancea susține că nu are de gând să se culce pe o ureche, ci va continua să facă aceleași sacrificii ca până acum. Artista ne-a mai declarat că, în toată experiența asta, spre deosebire de alte persoane care și-au mișcorat stomacul, ea este un caz fericit căci s-a recuperat extrem de ușor.

„Fac și sport, fac și masaj, merg și la aparate. Am grijă de mine. Am mers vreo 6 ședințe la o clinică. Trebuie să beau foarte multă apă, foarte multe lichide. Slavă Domnului că sunt bună de carne și m-am refăcut foarte bine. Una peste alta sunt foarte fericită”, ne-a mai declarat Ozana, completând că după intervenția de acum 5 luni a avut nevoie de puțin timp pentru a cânta la nivelul maxim.

„Tehnica vocală eu cred că este de ani de zile în sânge și nu afectează. Evident că este nevoie de puțin timp după operație să te obișnuiești, dar antrenamentul își spune cuvântul”.

VIDEO: George Capoianu

FOTO: Dumitru Angelescu

