Delia s-a trezit în casă cu un fan înfocat. Mai exact, un alt bărbat era așteptat de artistă în locuința ei, iar confuzia creată a stârnit amuzamentul celor din jur.

Abia după câteva minute şi-au dat seama că persoana respectivă nu este cea pe care o aşteptau, ci este un fan de-ai Deliei, potrivit Antena Stars.

“Unul care a nimerit în casă. A fost introdus în casă, l-a intrebat ce vrea sa bea, cafea, ceva. Era într-un miting se dicuta despre investitie, ceva si a venit un baiat care ma cauta pe mine, un fan. Nu ştiu cum a aflat. Era pentru prima oara cand a venit, a gasit si apartamentul. A fost invitat în casa pentru că venise la o ora cand trebuia să vină alt băiat, s-a facut o confuzie. Bună, numele meu este, asa, ok, pofteşte în casă. Ce bei, l-am aşezat la masă cu toata lumea, îţi dai seama copilul avea vreo 20 de ani si îl întreabă: ce părere ai despre ce se discută aici? Păi eu nu ştiu. Şi la un moment dat apare individul care trebuia să vina şi se trezesc cu o persoană în plus şi hello! Tu cine eşti şi ce cauţi aici? Eu am venit să o văd pe Delia. Este acasă Delia? Eram în dressing, eram jos şi auzeam râsate. Tu îţi dai seama ce a povestit copilul ăla? El se uita prin casă, a fost aşezat la masa i s-a dat o apă, o cafea si în timp ce se discuta făcea: Wow ce casa! Bă! Tu ai facut poză cu el? Păi nu, ca nu am apărut. Eu ştiu povestea la 10 minute după. Deci o familia primitoare. (…) A fost funny”, a povestit Delia.



Recent, Antonia a dezvăluit ce fel de relație are cu Delia. Ei bine, cele două sunt bune prietene, iar mai nou, sunt colege la același trust tv.

