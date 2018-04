Diana Bulimar, primele declarații după eliminarea de la Exatlon. Sportiva a fost invitată în cadrul emisiunii de la Kanal D, unde a scos la iveală amănunte mai puțin știute despre ceilalți concurenți.

“Ma bucur ca am venit acasa, dar imi pare si rau. Au fost trei luni superbe pline de aventura. Ma opreau unii pe strada si ma intrebau: “Chiar asa e?”. E mai rau decat se vede la televizor, scandura aia e mult prea tare. Era oribil cand pierdeam, drumul de la traseu la camp. Nimeni nu prea spunea nimic. Era bine cand strigam toti “campionii”. Cel mai frumos traseu a fost cel de la prima eleiminare. Echipa mea nu a gresit cand m-a nominalizat, stiam ca sunt buna la traseu, dar nu la fel de buna la final. Nu ma asteptam sa ies. Am invatat sa ma ascult pe mine. In ziua eliminarii am plans de dimineata pana seara. A venit Vladimir dupa mine. Corpul, universul mi-a transmis ca ceva nu e in regula. Pana si Oltin a crezut ca va iesi”, a spus Diana La tv.

“Eu am stiut ca voi fi nominalizata, nu am mai facut aceeasi greseala in ziua eliminarii Claudiei. Am stat si am vorbit. Nu ne-am pus problema ca Oltin nu va iesi si ca este nebunia asta in tara. Sper sa se gandeasca la asta. Eu n-am stiut ca este nebunia asta in tara. El trebuia sa stie la ce se inhama, el ne-a spus ca nu s-a uitat niciodata la emisiune si nu stia despre ce e vorba. Bruce stia tot. Noi am fost de fata, il vedeam ca nu reuseste nimic. Nu voi regreta, ma bucur ca sunt acasa, au fost 100 de zile fara sa-i aud glasul mamei mele. Nu suntem o familie foarte siropoasa. Tata mi-a zis: “Mama, ce neagra esti”. Mama mi-a zis ca ma iubeste si ca este mandra de fiica ei. Din pacate nici nu m-am uitat la ultima emisiune, n-am putut, stiam ca le voi lipsi. Sper sa aiba cea mai multa bafta din lume”, a mai declarat Diana Bulimar.

Diana Bulimar, eliminată de la Exatlon. Printre cei propuși să plece acasă s-a mai aflat si Oltin Hurezeanu, dar și Larisa. Nimeni nu se aștepta ca tocmai fost gimnastă să părăsească show-ul.

Citește și