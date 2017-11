Elena Gheorghe abia aștepta Halloween-ul sau o sărbătoare în care se poate îmbrăca cu orice dorește fără să țină cont de nimic. Așa s-a întâmplat și zilele trecute, când Elena Gheorghe a îmbrăcat rochia de mireasă și a venit la o petrecere.

Cântăreața ne-a dezvăluit că abia aștepta să fie din nou mireasă din două motive: unul pentru că se emoționează de fiecare dată când își aduce aminte de cea mai frumoasă seara din viața ei, dar și pentru căuta distracția pierdută la nunta ei. „Am zis mereu că aș îmbrăca o rochie de mireasă pentru a doua oară doar la astfel de evenimente pentru distracție, iar în seara asta am găsit ocazia”, ne-a spus Elena, completând că deși nu îmbracă rochia de miereasă prea des, ea și Cornel își celebrează relația la fiecare final de lună. Elena Gheorghe şi Cornel au făcut nunta în 2012.

„Când se vorbește de dragoste și îți aduci aminte de lucruri frumoase cu siguranță vrei să repeți acel moment. Știu că la 10 ani, la 20 de ani se sărbătorește nunta de argint, de aur, etc. Noi sărbătorim relația noastră pe 30 ale fiecărei luni pentru că atunci am ajuns să fim oficial împreună și ori de câte ori există vreun eveniment sau orice ocazie, spre exemplu am fost de curând la nunta unor prieteni și ne-am distrat ca și cum ar fi fost nunta noastră”, ne-a mai spus cântăreața.

Elena Gheorghe îmbracă rochia de mireasă cu diferite ocazii

La nunta mea dacă m-am distrat? Având în vedere că am avut în jur de 700 de persoane a fost destul de greu să mă distrez pe bune, pentru că toată lumea își dorea poze cu noi, toată lumea ne pupa, toți voiau să dansăm cu ei sau să cânt, ba să mă fure”, ne-a mai dezvăluit artista, care însă recuperează cu finii și prietenii apropiați pe care îi invită la petrecerile organizate la ea acasă. „Este o bucurie pentru noi să fim gazde pentru că noi suntem îndrăgostiți de oameni și ne plac foarte mult relațiile la modul ăsta de distracție, de voie bună și de ce nu. Adică acum cu 10 -12 farfurii în plus nu e problemă că avem mașină de spălat vase. La gătit ne împărțim. Spre exemplu am o fină care face niște prăjituri extraordinare, eu fac un grătar o friptură la cuptor cu ceva rapid. Dacă nu suntem pregătiți în secunda aia, pentru că se întâmplă să vină musafiri de la o oră la alta, comandăm repede ceva. Știi cum e. Când îți place ceva, găsești orice alternativă ca să fie bine”.

VIDEO: George Capoianu

FOTO: Dumitru Angelescu

