Gabriela Cristea a slăbit 10 kilograme cu dieta minune, într-un timp record. Vedeta a devernit mamă în urmă cu câteva luni, însă s-a alimentat corespunzător, pentru a putea alăpta, fără să îi pese de kilogramele în plus. Recent, vedeta a găsit metoda perfectă pentru a arăta așa cum își dorește.

„Am vrut să o alăptez pe fetiță și de aceea, am preferat să nu țin regim. Sănătatea ei a fost întotdeauna pentru mine pe primul plan. Orice dietă ar fi afectat lactația. Am luat kilograme în plus, dar, sincer, nu m-a interesat deloc. Victoria avea nevoie de lapte matern, așa că atunci nu am ținut cont de cât mănânc. Acum însă, situația s-a schimbat un pic, nu mai alăptez, astfel că trebuie să fac ceva și pentru mine din punct de vedere fizic”, a declarat Gabi Cristea, conform wowbiz.ro.

Vedeta a dezvăluit și dieta minune pe care o urmează în prezent. Soția lui Tavi Clonda a scăpat deja de 10 kilograme. “De când nu am mai alăptat, de la două luni și jumătate, am încercat să țin o dietă. De atunci, am renunțat la pâine, la grăsimi, la orice pentru a putea reveni la greutatea mea de dinainte de sarcină. Mănânc doar carne și legume, pește și fructe de mare pe grătar sau la abur. Nu mai pun nici măcar ulei în salate, le prepar doar cu sare și oțet. Nu e tocmai comod, însă totul a avut rezultat, căci am reușit să slăbesc aproape zece kilograme”, a mai declarat Gabriela Cristea.

