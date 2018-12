„Am vrut să lansez o carte-album pentru că am aceste poezii și nu știam ce să fac cu ele. Eu nu sunt poet, nici scriitoare. Eu sunt ceva simplu, nimic special. Cred că dacă fiecare femeie ar avea curajul să scrie ce simte, ar scoate câte o carte după fiecare iubire. Și poate și bărbații la fel”, declară Irina.

Irina Rimes a lansat cartea-album „COSMOS” în cadrul unui spectacol muzical intim unde, prin intermediul pieselor, artista și-a condus invitații într-un alt cosmos, în cosmosul ei. „COSMOS” reprezintă o poveste inspirată din trăirile, sentimentele și emoțiile Irinei, exprimate atât prin intermediul pieselor ce se regăsesc pe album, cât si prin intermediul poeziilor din cartea albumului.

„Cosmosul meu nu este nici întunecat și nici rece. Cosmosul meu nu este neant, este un joc de culori al dragostei de femeie pentru bărbat, muzică și viață. Am scris acest album ca să vă prezint toate fețele mele, cele frumoase și cele urâte, să gustati din fiecare și să alegeți ce vă place, ce găsiți pe gustul vostru. Sa fie primit!”, declară Irina Rimes.

Spectacolul a fost deschis de către Nika si ToKeep, artiști ai labelului boutique Quantum Music. Alături de Irina, pe scenă a urcat și Maia Morgenstern, una dintre cele mai cunoscute actrițe de teatru și film din Romania, ajutând la deschiderea show-ului si recitând câteva din poeziile scrise de artistă

„Poeziile din carte sunt inspirate din viața personală. Iubiri, experiențe . Din tot ce am trăit. Am scris efectiv ce am simțit într-un moment anume al vieții mele. Asta este ceea ce fac eu, este pasiunea mea, dar și profesia pe care mi-o exercit. Este ceea ce scot din mine, dacă asta ma face artist , atunci e bine. Dar, în viziunea mea, încă nu e suficient”, spune Irina Rimes.

