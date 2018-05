Iubita lui Vladimir Drăghia, primele declarații după ce acesta a anunțat că donează premiul de la Exatlon

“Aseară, visul meu s-a adeverit și al lui Vladimir s-a împlinit: a zburat. A zburat în momentul in care, după cinci luni grele de competitțe în condiții aspre, a aflat ca voi ați vrut ca el să fie castigatorul Exatlon, editia 2018. O onoare pe care el nu poate decât să o folosească pentru a aduce bucurie copiilor bolnavi de cancer. Lor le-au fost retezate aripile brusc, dar noi, toți ceilalți, putem găsi resursele de a dărui acolo unde este nevoie. Când sunteți ispitiți sa faceți un bine, nu vă feriți chiar daca pare departe de puterea voastra să schimbați ceva. Vladimir s-a lasat dus de val cand i-a trecut prin minte ca daca va ajunge in finala si va castiga, va dona premiul celor care vor face bine cu el, iar gandul lui a dospit in el pana s-a materializat. Vă mulțumesc în numele lui pentru că i-ați fost alături, ați crezut în el si i-ati dat sansa incredibila de a face un mare bine. Voi, alaturi de el, ați facut un mare bine. Mii de mulțumiri și speram ca experienta Exatlon v-a atins inimile macar o data. -Alice”, este mesajul aparut pe pagina lui Vladimir Draghia.

Vladimir Drăghia a câștigat finala Exatlon 2018. Acesta s-a impus în fața lui Ionuț Sugacevschi, în finala care a fost transmisă în direct. Câștigătorul Exatlon 2018, implicit al premiului de 100.000 de euro, a fost ales de votul publicului.

