Mihaela Rădulescu, surprinsă de Felix goală pe balcon. Chiar dacă se apropie cu pași repezi de 50 de ani, jurata de la “Românii au talent”, rămâne în continuare una dintre cele mai sexy apariții de pe micul ecran.

Mihaela Rădulescu a postat pe Instagram o imagine mai veche realizată pe balcon, chiar de iubitul ei, Felix.

în imagine, Mihaela pe scaun cu spatele și acoperită doar cu un material transparent, diva de la Monaco a încins rețeaua socială cu această fotografie.

Mihaela Rădulescu are câteva trucuri la care apelează pentru a fi într-o formă fizică de zile mari. Cea supranumită diva de la Monaco, care are o relație de trei ani cu sportivul austriac Felix Baumgartner, se ține foarte bine grație faptului că face foarte mult sport și are un regim de viață foarte strict. Însă, Mihaela Rădulescu are și un mic secret: ea ține o cură de detoxifiere de o săptămână.

