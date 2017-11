Raoul, condamnat la închisoare cu suspendare. În urmă cu ceva timp, artistul a fost prins conducând fără permis, astfel că polițiștii i-au dat o amendă, pe care acesta nu a plătit-o.

Pentru că nu s-a supus deciziei, judecătorii l-au condamnat la închisoare cu suspendare, pentru 1 an și 6 luni. Interpretul ar putea să ceară drept la apel în cursul a 10 zile. Acesta a făcut primele declarații despre ceea ce i se întâmplă.

„Trebuie să fiu pieton, pieton. Ce aţi citit astăzi nu este neapărat adevărat, sunt bine-mersi, mai avem păcate, suntem toţi supuşi rigorilor legii, dar nu atât cât se spune la televizor. Voi fi nevoit o perioadă să fiu pieton, dar nu din neapărat din vina mea. Nu vorbim astăzi despre un proces care s-a încheiat acum şapte luni, ci despre lucrurile bune din viaţa mea”, a declarat Raoul, astăzi, într-o emisiune TV.

În vara acestui an, Raoul a rămas fără permis de conducere fără să știe acest lucru.„Înștiintarea a ajuns la acea adresa, o adresa ‘fictivă’, acolo era un zid. Degeaba am zis că nu am primit instiintarea, dar a fost în zadar! Trebuie să plătesc amenda de 20.000 de lei. O căruță de bani! Nu îl supar pe D-zeu și să spun ca nu castig atatia bani, dar cu ei as fi putut face orice altceva”, a spus Raoul la Kanal D.

”Condamnă pe inculpatul Borlea Rareș-Cornel (Raoul, n.r.) la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare (…) suspendă sub supraveghere executarea pedepsei (…) pe un termen de supraveghere de 2 ani şi care începe să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare”, potrivit decizie definitive a Curții de Apel Constanța, pronunțată în 20 noiembrie. Pe durata termenului de supraveghere, Raoul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuinţă şi orice deplasare care depăseşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Prin aceeași decizie, instanța l-a obligat pe Raoul să frecventeze un program de reintegrare socială şi i-a interzis să părăsească țara. ”Pe parcursul termenului de supraveghere condamnatul Borlea Rareș-Cornel va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 zile, în cadrul Primăriei municipiului Turda, judeţ Cluj sau la Primăria comunei Feleacu, judeţ Cluj, în afară de cazul în care starea de sănătate nu-i permite prestarea respectivei munci”, se mai arată în decizia instanței. Instanța l-a atenționat pe Raoul că dacă nu respectă toate obligaţiile stabilite prin decizia din 20 noiembrie, va executa pedeapsa de un an și șase luni.

