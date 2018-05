Oana nu a avut niciodată probleme cu greutatea sau cu celulita, însă multă lume se aștepta ca, o dată cu trecerea anilor, să apară și la ea problemele, ca la orice femeie. Ei bine, se pare că nu e czul. Silueta Oanei este intactă, culmea, fără ca ea să facă nici cel mai mic efort!

“Vrei să-ți zic adevărul pe bune, pe bune? Am postat pe pagina mea de Instagram frigiderul meu, care este plin cu niște dulciuri, nu le spun numele, e ceva cu un pinguin… Mănânc dulciuri ca la balamuc. M-am lăsat de băutura aia carbogazoasă neagră, beau altă băutură neagră, este un ceai verde cu rodie, dar tot dulce, tot cu zahăr. Îmi place să mănânc seara. Pe scurt, nu țin nici o dietă, mănânc când îmi vine, dorm cu ciocolata pe noptieră, am seri când uit să mă demachiez, sunt un purcel. Aaa, și nu mă duc la sală”, ne-a mărturisit Zăvoranu, completând că toată viața a mizat pe gena bună pe care a moștenit-o.

“Mulțumesc Celui de Sus că am o genă bună. Am avut genă bună. Vrei să-ți spun ceva? Sunt unele care dorm în creme și în masaje și în terapii și în nu știu ce și sunt cu sânii până la genunchi și cu pieile atârnânde. Eu cred că foarte mult contează materialul genetic pe care îl ai. Dacă ăla e ok, mai ajuți și tu puțin. Eu, din păcate pentru mine, nu ajut cu nimic, pentru că așa sunt eu”.

Secretul siluetei Oanei Zăvoranu: stilul de viață agitat compensează lipsa sportului



Bruneta recunoaște că are însă un mic secret de menținere a siluetei: niciodată nu a trăit cu teroarea kilogramelor, a fost mereu relaxată din acest punct de vedere; în plus, a compensat lipsa sportului prin modul ei de viață extrem de agitat. “Știi care cred că este secretul meu? Că nu fac nimic constant. Totul la mine este random, ca un geamăn veritabil care sunt, împrăștiat și diliman, fac lucrurile când mi le aduc aminte, de plăcere. Nu am un program, să spun că azi fac nu știu ce masaj, mâine, nu știu ce tratament. Îmi pun și eu câte o mască pe față, dar când îmi aduc aminte și că așa e bine, nu că neapărat văd cine știe ce-mi face masca aia. Nu cred că am avut până acum vreo mască sau vreun tratament, vreo cremă de care să zic : uau, vai de mine, eram cu pieile la pământ și acum sunt toată lifting. Nu. Ține totul de cum ești”, a mai spus Oana Zăvoranu.

