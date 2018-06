Semifinalist al echipei Smiley la Vocea României, AMIR, lansează prima piesă

„Am ales sa fac o piesa cu un vibe pozitiv pentru ca mi-am dorit dintotdeauna sa fac oamenii sa zambeasca si sa se simta bine atunci cand imi asculta muzica”, povesteste Amir.

Amir a trait multa vreme in Palestina, unde a descoperit muzica impins de conditiile de razboi si de starea de tensiune in care traia impreuna cu parintii lui. Intors in Romania, Amir a participat in 2008 la Megastar, la care a fost desemnat castigator. Anul trecut, pasiunea pentru muzica l-a determinat sa participe si la Vocea Romaniei si a ales sa mearga in echipa lui Smiley: “Amir a fost o surpriza foarte placuta pentru mine. I-am propus sa vina la studio si sa incepem sa lucram impreuna. Are un timbru special si recunosc ca are o determinare pe care am apreciat-o din timpul emisiunii”, marturiseste Smiley.

Citește și