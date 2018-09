„M-am întors pe scenă, o să-mi sară poliția mamelor în cap. Nu vreau să fiu impecabilă, vreau ca Jessica să știe că nu e bine să fii perfect. Eu după astea câteva zile cât am fost plecată, am fost mai fresh, am o altă relație cu ea, e un schimb energetic, trebuie să fie ceva pozitiv, pentru că suntem mame. M-am gândit să petrec destul timp cu Jessica, când face Jessie cinci ani să mai aduc și alți copil, știi cum e cu programatul ăsta, rămâne de văzut. Jessica este un lucru programat și a fost un copil dorit, a venit cuminte, fără colici, frumușică, sănătoasă pentru mine e tot ce contează.”, a spus Oana Matache, la Răi Da’ Buni. Recent, Oana Matache a vorbit despre problemele pe care le-a avut după ce a născut.

