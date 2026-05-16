„Am spus: Gata, 15 secunde și o smulg!”

Incidentul a avut loc pe 18 aprilie, în orașul Semenivka, un oraș mic din nordul Ucrainei. Anatoli este cel mai mare dintre copiii familiei și spune că era afară când a observat drona apropiindu-se de zona în care se jucau frații și surorile sale mai mici.

Copilul a povestit că drona și-a schimbat direcția și a început să se apropie de copii. „Pur și simplu zbura. Am văzut că începe să vireze. M-am aplecat puțin și am văzut că urcă. Am spus: Gata, mai am 15 secunde și o smulg! Am rupt cablul și am văzut cum drona începe să urce necontrolat, pentru că pierdea conexiunea și începea să cadă. Ne pregătisem deja că va exploda. Dar drona a căzut la aproximativ 100-150 de metri de noi, într-un tufiș”, a povestit Anatoli pentru Suspilne.

Băiatul spune că a învățat cum să rupă cablul din fibră optică de la militari ucraineni. Anatoli a mărturisit că i-a fost frică, dar teama pentru familia sa a fost mai puternică: „Acum aproape că nu-mi mai este frică de nimic. Da, încă îmi este teamă de dronele Shahed. Dar după ce trăiești în Semenivka și ele zboară deasupra capului tău, nu mai pare atât de înfricoșător”.

Tatăl băiatului: „A rezistat psihic, crește un adevărat bărbat”

Tatăl copilului, Volodimir Poltorațki, spune că la început nici nu și-a dat seama ce s-a întâmplat: „Ne-a speriat pe toți, și pe mamă, și pe mine. Dar a rezistat psihic. Bravo lui. Crește un adevărat bărbat”.

Kruk, centrul ucrainean de pregătire pentru operatorii de drone, a explicat că băiatul a fost norocos că în zonă nu s-a aflat o altă dronă de supraveghere.

Directorul operațional al centrului, Mykyta Havrylenko, a declarat că dronele FPV sunt, de obicei, coordonate de alte aparate aflate la altitudine. „În mod normal, o dronă FPV nu zboară singură. Este ghidată de o altă dronă din aer. Dacă acea dronă observă persoana care încearcă să neutralizeze cablul, atunci acel om poate deveni imediat o țintă prioritară”, a explicat acesta.

Anatoli vrea să devină militar și să lucreze cu drone

În prezent, Anatoli este elev în clasa a șaptea. Din cauza situației de securitate, familia s-a mutat temporar la Cernihiv și intenționează să obțină statut de persoane strămutate intern. Băiatul este cel mai mare dintre cei cinci copii ai familiei, iar tatăl său spune că reprezintă principalul sprijin pentru cei mici: „Este cel mai de încredere. Chiar și acum îl lăsăm cu copiii mai mici când trebuie să plecăm”.

Anatoli povestește că îi place mecanica și că își ajută frecvent tatăl să repare tractorul și mașina familiei: „Îl ajut pe tata la tractor și la mașină. Aveam o problemă la tractor și am desfăcut totul împreună. Am ținut minte cum funcționează. Apoi am început să lucrăm și la mașină”.

După această experiență, copilul spune că își dorește să devină militar și să lucreze cu drone.

Dronele controlate prin fibră optică, folosite tot mai des de ruși

În ultimii ani, armata rusă a început să folosească tot mai frecvent drone FPV controlate prin cabluri lungi din fibră optică, ce sunt conectate direct la operator.

Aceste cabluri foarte subțiri se întind pe distanțe de kilometri întregi, iar în unele zone afectate de război terenurile au ajuns să fie acoperite de astfel de fire. Conform publicațieii Blick, parte a grupului Ringier, satul în care locuiește Anatoli se află la doar câțiva kilometri de granița rusă și este vizat frecvent de atacuri cu drone. În aceste condiții, localnicii din regiunile apropiate frontului încearcă să învețe metode prin care să se protejeze sau să reacționeze în fața unor astfel de atacuri.

