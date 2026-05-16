Decizia luată de Cabral și Andreea Ibacka după divorț. Ce se va întâmpla cu cei doi copii, Namiko și Tiago

Andreea Ibacka, despre copiii ei după divorțul de Cabral

După ce a confirmat separarea de Cabral, Andreea Ibacka a vorbit și despre ceea ce se va întâmpla cu cei doi copii ai lor. Actrița a explicat că atât ea, cât și fostul partener își doresc să le ofere celor mici stabilitate și să gestioneze această perioadă cu responsabilitate.

Vedeta a transmis că relația dintre ei va continua în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, chiar dacă nu vor mai forma un cuplu.

„Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămâne copiii noștri. Vom continua să le oferim amândoi stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei. Dincolo de orice schimbare, vom rămâne întotdeauna o echipă pentru copii. Mai ales pentru ei, liniștea lor și echilibrul unei perioade deja foarte sensibile, vă rugăm să ne respectați intimitatea”, a declarat Andreea Ibacka.

Cum au decis să gestioneze separarea

Actrița a lăsat de înțeles că separarea dintre ea și Cabral s-a produs fără conflicte majore și fără scandalurile despre care s-a speculat în ultimele zile.

Andreea Ibacka a precizat că nu au existat trădări sau situații dramatice, iar decizia de a merge pe drumuri separate a venit după o perioadă în care cei doi s-au îndepărtat unul de celălalt.

„După peste 18 ani de viață, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile”, a declarat vedeta.

Andreea și Cabral Ibacka, unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc

Andreea și Cabral Ibacka au format timp de aproape două decenii unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Cei doi au împreună doi copii și au fost adesea apreciați pentru discreția cu care și-au protejat viața de familie.

În ultimele săptămâni au apărut mai multe speculații privind o posibilă despărțire, după ce cei doi au fost văzuți separat și nu au mai publicat imagini împreună în mediul online. Declarația făcută acum de Andreea Ibacka confirmă oficial separarea și pune capăt zvonurilor apărute în spațiul public.

