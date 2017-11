Sora Deliei mai are foarte puțin până va naște, dar arată perfect și asta pentru că Oana a avut grijă să facă mult sport pe toată perioada sarcinii. Mai mult, artista crede că acum arată mai bine decât atunci când nu era gravidă.

Oana Matache este pregătită să nască. Prezentă alături de mama ei, Gina Matache, acre și-a sărbătorit ziua de naștere, interpreta a dezvăluit cum reușește să ai bă o formă de invidiat.

Sora Deliei nu s-a îngrășat deloc

„Sunt frumoasă oricum. Acum, toată lumea e aşa, ambele soacre: vai, o să avem grijă. Cu cât trece timpul mai mult şi se apropie termenul parcă bat aşa toţi în retragere. Îmi spun: e, lasă mamă că în primele luni o să doarmă. Mai sunt patru săptămâni şi puţin şi nasc. Mai e foarte foarte puţin. Este normal ca o gravidă să arate bine. Mie mi se pare că arăt mai bine decât înainte, se întâmplă nişte chestii în corp. Am făcut şi sport şi cred că m-a ajutat chestia asta foarte mult”, a spus Oana Matache în direct la „Răi da buni”. „Ei au foar puţin spaţiu, nu am cum să mă duc eu peste ei. Mai bine îmi dă mie bebeluşa şi o iau la mine acasă”, a spus Gina Matache. Oana s-a cununat civil cu tatăl copilului ei, în luna mai a acestui an.