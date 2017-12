Tânărul abandonat de părinți a ajuns în galele live la ”X Factor”. Participarea la show a adus o mulțime de schimbări în viața lui Anton Joseph Banaghan, băiatulde 23 de ani de origine română care a crescut în centrul de plasament.



Talentul său l-a ajutat să intre în prima gală live, difuzatã pe 15 decembrie, de la 20.00, la Antena 1, iar participarea la concurs a produs mai mult schimbări și în viața sa personală. Anton și-a petrecut copilăria în diferite centre de plasament după ce a fost abandonat mai întâi de mama sa biologică, apoi și de către părinții adoptivi. Anton s-a născut la Suceva, în urmă cu 23 de ani, iar primii ani i-a petrecut într-un orfelinat din Iași, după ce mama sa l-a abandonat în spital.

Anton Joseph Banaghan nu ține legătura cu părinții lui

O a doua șansă i s-a oferit abia la vârsta de trei ani, când au fost gata procedurile de adopție internațională, iar Anton a început o nouă viață în Irlanda, alături de părinții săi adoptivi. De la vârsta de 12 ani însă, acesta a ajuns din nou într-un centru de plasament din Irlanda.

”Am avut parte de multe încercări pe parcursul vieții și mi-au afectat comportamentul și modul de a gândi. Nu toate schimbările au fost în bine, ci am devenit agitat, am făcut și greșeli. Am încercat tot timpul să învăț din greșeli și să îmi îmbogățesc cunoștințele și personalitatea. Am practicat înot, baschet, hurling, iar sportul m-a ajutat să mă disciplinez, însă dragostea mea au fost dansul și muzica”, povestește Anton.

În prezent, tânărul locuiește în Gran Cannaria, iar pasiunea sa este muzica, așa că și-a luat inima în dinți și s-a înscris la ”X Factor”, după ce, mai întâi, a încercat să își încheie ”afacerile” din trecut. Ceea ce nu și-a imaginat însă a fost că viața sa se va schimba complet după ce va urca pe scena ”X Factor”.

Anton și-a adunat toate emoțiile într-o melodie care i-a impresionat pe Delia, Ștefan Bănică jr, Horia Brenciu și Carla’s Dreams până la lacrimi și a trecut în etapa următoare nu doar cu patru voturi de încredere, ci și cu laudele juraților. Printre cei care i-au urmărit cu sufletul la gură povestea și reprezentația s-a numărat chiar și mama sa naturală, care apoi l-a contactat, iar după 23 de ani cei doi s-au văzut pentru prima dată față în față. În ceea ce privește avantajul său în concurs, Anton speră că emoția pe care vocea sa o transmite să cucerească inimile telespectatorilor. ”Mulți oameni mi-au scris și m-au încurajat, mi-au spus că povestea mea i-a inspirat. Sper că oamenii vor vedea și vor aprecia la mine dragostea mea pentru muzică, viață și oameni”, a mai spus acesta.

