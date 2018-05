Tudor de la Fly Project a devenit cetățean de onoare al orașului Aiud. Artistul promovează România și locurile copilariei sale ori de cate ori are ocazie, oriunde se afla in lume.

“Nu m-am gândit niciodată la asta, este acel ceva la care nici măcar nu visezi pentru că nu te gândesti că ar fi posibil să ți se întâmple tie. Aiudul pentru mine inseamna cea mai frumoasa casa a mea si cea mai frumoasa perioadă a vieții mele, cea în care ziua părea să nu aiba limite și grijile nu existau. Sunt onorat să ajung sa primesc acest premiu de la Aiudul copilariei mele, de la locul in care ma intorc si astazi atunci cand vreau sa fiu linistit, sa ma regasesc eu cu gandurile mele.

Anii de munca, pe care i-am început încă de la 14 ani, și apoi cei 13 ani de Fly Project, m-au invatat ca cele mai frumoase lucruri vin doar prin perseverenta si devotament. Ma simt responsabil ori de câte ori numele meu și al trupei mele este asociat cu Romania în toate tarile in care am ajuns și imi doresc sa fac mereu lucruri demne de aceasta responsabilitate.”

Tudor Ionescu, de la Fly Project este de peste 13 ani un ambasador al Romaniei in muzica internationala, piesele baietilor avand zeci de milioane de vizualizari si fiind alese de catre vedete precum Ronaldo pentru a sarbatori victoria.

Tudor de la Fly Project se înțelege foarte bine cu soacra. De fapt, e fanul ei numărul 1! De nouă luni, de când Anamaria, soția lui Tudor, a născut, mama acesteia s-a mutat la ei acasă, pentru a se ocupa de nepoțică.

