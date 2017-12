Anda Adam a fost de nerecunoscut la Elle Style Awards 2017

Miercuri seara, toată spuma Capitalei și-a făcut simțită prezența la Palatul Parlamentului la Gala Elle Style Awards 2017. Printre invitați s-a numărat și Anda Adam, care a fost aproape de nerecunoscut. Artista a purtat o perucă roz, deși inițial și-ar fi dorit să aibă una bleu, însă a trebuit să i-o dea fiicei sale pentru a putea ieși din casă.

Câștigătorii Galei Elle Style Awards 2017

Anda Adam a fost la un singur pas să treacă neobservată la Gala Elle Style Awards 2017, asta nu pentru că a avut o apariție fadă, ci pentru că a purtat o perucă roz, care îi ascundea chipul. „Îmi place puțin sub acoperire, îmi place cum ai spus, mă definește termenul. În această seară îmi place să fiu puțin din Anda și puțin din altcineva. Cine vreți voi. Pot să fiu și PINK în seara asta în loc de Anda Adam, nu mă deranjează pentru că îmi place Pink (n.r. cântăreața) foarte tare și muzica ei și ne potrivim așa ca stil că suntem Power Girl, dar în seara asta sunt așa cu peruca roz pentru că respect dress code-ul și pentru că stilista mea a considerat că de data asta pot să fac o schimbare radicală de look și să port o perucă Baby Pink”, ne-a declarat Anda, completând că inițial look-ul ei trebuia să fie cu o perucă albastră, însă pentru că fiica ei, Evelin i-a cerut-o drept gaj pentru a o lăsa să iasă din casă, Anda Adam a fost nevoită să se conformeze.

„O să o angajez pe stilista mea cu jumătate de normă și pentru Evelin ca să putem să fim mereu asortate și în trend cu ce se poartă și să fim mamă și fiică model. Să știi că în seara asta am avut de ales între două peruci, Baby Blue și Baby Pink, am ales-o pe aceasta pentru că pe cealaltă, de culoare bleu i-am dat-o ei pentru că nu am mai putut să scap de ea. Voia peruca neapărat, așa că i-am zis că una este a ei, una a mea, iar după ce i-am dat-o m-a lăsat să plec pentru că de obicei nu mă lasă să plec. Pentru că i-am lăsat peruca a fost imediat de acord”, ne-a mai spus Adam.

Anda Adam a fost de nerecunoscut la Elle Style Awards 2017

Cântăreața recunoaște că outfit-ul de miercuri seară nu este meritul ei, ci a unei stiliste cu care ea colaborează de ceva vreme. Deși la începuturile ei în muzica românească, Anda se ocupa personal de aparițiile la evenimente și la concerte, de câțiva ani nu mai poate fizic să mai facă acest lucru. „Ideea este că și acum câțiva ani când nu aveam stilist îmi cumpăram hainele de la designeri români, la care îmi făceam ținute pentru diverse evenimente, dar le făceam așa după cum îmi plăcea mie ca gen în combinație cu ce spunea artistul că ar putea să facă sau să arate bine. Ulterior mi-am dat seama că stau din ce în ce mai prost cu timpul, este dușmanul meu numărul unu în momentul de față, aș vrea să cumpăr niște timp dacă se poate și există de vânzare și mi-am dat seama că nu apuc să fac tot ce mi-aș dori efectiv și că pentru subiectul ăsta chiar nu-mi mai rămâne timp absolut deloc și am decis că este cel mai bine să am un stilist care să se ocupe de ținutele mele ca să nu mai am eu un stres pentru că la un moment dat chiar devenise un stres: cu ce mă îmbrac?”, ne-a mai spus artista.

