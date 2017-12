În timp ce mulți părinți nu știu ce să mai facă pentru a reuși să-i apropie pe frații mai mari de cei mici, bebeluși, Elena Gheorghe se numără printre cele norocoase, totul venind de la sine. Fiul Elenei Gheorghe are o relație extrem de strânsă cu sora mai mică.

Poate și pentru simplul fapt că a fost învățat de mic să împartă cu ceilalți verișori, fiul Elenei Gheorghe nu a fost niciodată gelos pe surioara mai mică. Mai mult, chiar insistă la părinții lui să-i cumpere cadouri și lui Amelie. „Astăzi (n.r. 6 decembrie) este ziua amândurora pentru că avem Nicolas și Nicole. Nicolas și-a dorit foarte, foarte mult să o cheme pe sora lui Nicole și atunci noi i-am respectat dorința și el a fost foarte încântat. Mai mult de atât, astăzi am făcut un singur tort pentru că Nicolas mi-a zis să nu facem două torturi, ci să facem doar unul, dar pe care să scriem Nicolas și Nicole. M-a scăpat mai ieftin. Sunt sănătoși, iar asta este cel mai important. Pe lângă cadouri de la Moș Nicolae, de ziua lor de nume, mai urmează pe 10 și ziua de naștere a lui Nicolas, împlinește 6 ani, s-a făcut mare și ne bucurăm de fiecare perioadă”, ne-a povestit extrem de mândră artista.

Fiul Elenei Gheorghe este foarte atașat de surioara lui

În plus, chiar și atunci când a făcut scrisoarea pentru Moș Crăciun, Nicolas a avut grijă ca mama lui să treacă și cadoul pentru surioara mai mică, motivând că n-ar fi corect, pentru că ea nu poate vorbi, să nu primească nimic sub brăduț. „Nicolas a cerut ceva și pentru Amelie. După ce și-a spus dorințele, înainte să scriem scrisoarea, mi-a zis că Moșul trebuie să-i aducă ceva și lui Amelie, dar eu i-am răspuns că nu o să-i aducă nimic pentru că ea nu știe să vorbească și dacă nu știe să vorbească eu nu știu ce să-i scriu lui Moșu. A rămas suprins. Cum adică la el să vină Moșu și la ea nu? Să-i aducă și ei o păpușică, o fundiță, ceva roz. Mi-a înșirat apoi toate personajele din desenele animate pentru fetițe și mi-a zis că toate colegele lui de la grădiniță asta își doresc de Crăciun și crede că și sora lui ar vrea la fel. Atunci am scris în scrisoarea lui și pentru ea”, ne-a povestit Elena, completând că nu doar cu surioara lui este darnic, ci și cu verișorii lui. „Nicolas este foarte darnic și a învățat să împartă pentru că îl avem și pe Lucas, pe verișorul lui și în momentul în care cumpărăm ceva pentru Nicolas, trebuie să cumpărăm un al doilea exemplar pentru Lucas, asta pentru că Nicolas îmi spune că o să se certe cu verișorul lui și că nu are rost, mai bine cumpărăm pentru amândoi, două exemplare identice că și dacă este modificată un pic nuanța sau modelul este clar că vor avea rost de zâzanie”, a mai completat cântăreața.

VIDEO: Bogdan Sorocan

CITEȘTE ȘI: