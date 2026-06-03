Acțiunile Inditex au crescut cu 5%, deoarece creșterea sănătoasă a vânzărilor a liniștit investitorii că gigantul modei poate face față turbulențelor globale și poate chiar beneficia de faptul că unii cumpărători renunță la mărcile de îmbrăcăminte mai scumpe.

Analiștii se așteptau la o creștere a vânzărilor de 8% pentru luna mai.

Vânzări de 8,75 de miliarde de euro

Inditex a înregistrat vânzări de 8,75 miliarde de euro în primul trimestru, cuprins între februarie și aprilie, în creștere cu 8,8% în termeni ajustați la cursul valutar.

„Această performanță este cu atât mai remarcabilă cu cât este analizată pe fondul provocărilor macroeconomice și geopolitice mai ample observate în ultimele luni”, a declarat Gorka Garcia-Tapia Yturriga, directorul de relații cu investitorii al Inditex, într-o conferință telefonică cu analiștii.

Vânzările din Orientul Mijlociu, unde Inditex are magazine operate de parteneri de franciză, au fost afectate, a adăugat el, fără a oferi o cifră specifică.

Impact limitat cu costul transportului

Directorul financiar Andres Sanchez a declarat că Inditex și-a adaptat rapid lanțul de aprovizionare pentru a asigura un flux neîntrerupt de produse către magazinele sale la nivel global, în ciuda perturbărilor din transportul aerian și maritim cauzate de războiul care a izbucnit la sfârșitul lunii februarie.

„Există un efect de întârziere între transportul mărfurilor și impactul asupra costului mărfurilor vândute, ceea ce înseamnă că impactul costurilor mai mari de transport și al prețurilor mai mari la combustibil din primul trimestru a fost limitat până acum”, a spus el.

Marjă de profit de 61%

Profitabilitatea companiei s-a îmbunătățit, marja brută din primul trimestru atingând 61,2% – în creștere față de 60,6% în urmă cu un an – un semn că retailerul a reușit să-și protejeze profiturile în ciuda costurilor mai mari ale materiilor prime și transportului.

Zara a investit în magazine noi, mai mari, și a intensificat eforturile de marketing pentru a atrage clienți noi, în paralel cu creșterea prețurilor.

Colaborări cu vedete

În luna mai, compania a lansat o nouă colecție de îmbrăcăminte în colaborare cu superstarul portorican de pop și reggaeton Bad Bunny, care a purtat ținute personalizate Zara în timpul spectacolului său din pauza Super Bowl-ului NFL, din februarie.

Primul trimestru este de obicei cel mai slab pentru Inditex în ceea ce privește vânzările și profiturile.

Inditex are o capitalizare bursieră de 170 de miliarde de euro.

Grupul deține și alte mărci pe lângă Zara, respectiv Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Zara Home și Lefties.

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