De ani buni, Carmen Brumă atrage atenția asupra unui lucru pe care medicina și studiile recente îl confirmă: mișcarea nu este doar o metodă de control al greutății, ci unul dintre cele mai importante instrumente pentru sănătatea femeii după 40 de ani.

„Nu slăbești de la sport. Punct!”, declara Carmen Brumă într-un interviu despre relația dintre mișcare și greutate. Explicația ei este simplă: alimentația are rolul principal în procesul de slăbire, însă sportul îți oferă ceva la fel de valoros, un metabolism mai eficient, mai multă energie și o compoziție corporală mai bună.

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Pe 10 iunie, Carmen Brumă va fi unul dintre speakerii evenimentului „Activează Puterea Mișcării”.

În cadrul evenimentului, ea va vorbi despre rolul mișcării în viața femeii de peste 40 de ani și despre efectele pe care activitatea fizică le are dincolo de aspectul estetic: cum îți crește energia, încrederea în tine, cum contribuie la reglarea hormonală și cum influențează sănătatea și viața intimă.

Participarea este gratuită, iar persoanele care rămân până la final primesc garantat 10 ședințe de mișcare medicală dedicate nevoilor lor.

Ce se schimbă în corpul femeii după 40 de ani

În jurul vârstei de 40 de ani, organismul începe să treacă prin transformări hormonale care influențează aproape toate sistemele corpului. Nivelurile de estrogen fluctuează, masa musculară începe să scadă progresiv, iar rata metabolică se reduce.

Consecințele sunt vizibile:

creșterea depozitelor de grăsime abdominală;

scăderea energiei;

dificultăți mai mari în controlul greutății;

tulburări de somn;

reducerea densității osoase;

modificări ale libidoului și ale confortului intim.

Tocmai de aceea, Carmen Brumă a dedicat programe întregi femeilor aflate în această etapă a vieții, insistând asupra rolului mișcării în prevenirea pierderii masei musculare, menținerea mobilității și susținerea sănătății hormonale.

Una dintre ideile promovate constant de Carmen Brumă este că sportul nu trebuie evaluat exclusiv prin numărul kilogramelor pierdute.

Activitatea fizică regulată îmbunătățește circulația și funcționarea sistemului cardiovascular, ceea ce înseamnă mai multă energie pe parcursul zilei și o capacitate mai bună de concentrare.

Carmen Brumă a susținut în repetate rânduri că vârsta biologică este strâns legată de alegerile pe care le facem zilnic. Alimentația, somnul, gestionarea stresului și mișcarea sunt factori care pot influența felul în care ne simțim și funcționăm după 40 de ani.

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