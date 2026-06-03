Incidentul, atribuit atacurilor Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, a fost discutat într-o reuniune extraordinară a Forumului de Cooperare în domeniul Securităţii şi Consiliului Permanent al OSCE, organizată la iniţiativa României pe 2 iunie. Potrivit News.ro, 43 de state participante şi-au exprimat solidaritatea cu România şi compasiunea faţă de victimele evenimentului.

„Incidentul s-a desfăşurat în contextul mai larg al războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei. România a prezentat dovezi solide care demonstrează că responsabilitatea pentru acest incident aparţine exclusiv Federaţiei Ruse”, a transmis Ministerul de Externe.

În cadrul reuniunii, statele membre UE, Bucureşti 9 (B9) şi Nordic-Baltic 8 (NB8) au condamnat ferm acţiunile Rusiei. Declaraţia lor comună subliniază caracterul repetitiv al conduitei iresponsabile a Rusiei, considerată răspunzătoare atât pentru războiul împotriva Ucrainei, cât şi pentru incidentele de securitate regională. Totodată, au respins campaniile de dezinformare şi intimidare ale Rusiei şi şi-au reafirmat angajamentul de a contracara ameninţările cibernetice şi acţiunile hibride.

„România va continua să susţină utilizarea instrumentelor OSCE pentru documentarea şi tragerea la răspundere a Federaţiei Ruse pentru crimele comise împotriva Ucrainei”, se arată în comunicatul MAE.

Partenerii României şi-au exprimat sprijinul pentru Ucraina, pledând pentru o pace justă şi durabilă, în conformitate cu dreptul internaţional şi Actul Final de la Helsinki. România şi-a reiterat angajamentul de a sprijini multidimensional Ucraina, inclusiv prin iniţiative la nivelul OSCE.

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), care reuneşte 57 de state, este cea mai mare organizaţie regională de securitate. Aceasta are ca scop menţinerea păcii şi stabilităţii în Europa prin prevenirea şi gestionarea riscurilor. Reuniunile comune ale principalelor structuri de consultare şi decizie, Consiliul Permanent şi Forumul de Cooperare în domeniul Securităţii, sunt rare şi rezervate situaţiilor de criză. Ultima întâlnire similară a avut loc pe 26 mai 2026, la cererea Ucrainei, pentru a analiza consecinţele unui atac masiv al Rusiei, inclusiv cu utilizarea unei rachete balistice de tip Oreşnik.

Amintim că o dronă rusească s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, provocând o explozie și un incendiu la un apartament aflat la etajul 10. O femeie și un copil în vârstă de 14 ani au fost răniți ușor în urma incidentului.

Preşedintele Nicuşor Dan a confirmat, duminică, 31 mai, faptul că drona care s-a prăbuşit joi noapte la Galaţi este de origine rusească, subliniind că România nu va trece cu vederea incidentele care pun în pericol viaţa cetăţenilor săi. Concluzia aparţine unui raport tehnic realizat de specialiştii români, care au analizat fragmentele dispozitivului, iar rezultatele vor fi transmise structurilor NATO şi Uniunii Europene.

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