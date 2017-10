Ilinca Vandici este pe ultima sută de metri cu pregătirile de nuntă. Cu două săptămâni înaintea evenimentului dublu: nuntă și botez, prezentatoarea TV nu are pregătite ținutele. Ilinca Vandici are trei rochii de mireasă, care nu sunt gata nici în momentul de față.

Pentru că și-a dorit ca la nuntă și la botezul fiului ei să arate impecabil, Ilinca s-a decis cu greu asupra ținutelor. Așa se face că desi mai sunt doar câteva zile până la nuntă, Ilinca nu are rochiile pregătite.

„Vin exact de la proba de rochie de mireasă. Ne-am decis într-un final, deja schițele au început să prindă culoare și contur și astăzi (n.r. marți) am făcut prima probă. Săptămâna viitoare mă duc la Răzvan Ciobanu pentru că și el o să-mi facă una dintre rochii. O să am una pentru cununia religioasă și pentru botezul lui bebe, o să am o a doua ținută pentru începutul petrecerii cum ar veni, după care o să am o a treia ținută lejeră, să mă pot distra, să pot dansa. O să renunț și la tocuri la momentul respectiv pentru că da, îmi doresc să fie o petrecere de fapt, adică nu-mi doresc să stau să mă plimb printre mese, să mă agit cu ce mai e nevoie de făcut. Am pe cineva care se va ocupa de organizare drept urmare eu vreau doar să mă simt bine și să mă distrez”, ne-a declarat prezentatoarea de la „Bravo, ai stil”, completând că a avut grijă și ca cei doi băieți ai ei să arate impecabil.

„Pe băieți îi îmbracă designeri și mai celebri decât mă îmbracă pe mine. La ei situația este foarte ușoară din punctul meu de vedere pentru că sunt anumite costume etalon. Nu vor fi la fel. Nu mi-am dorit neapărat să fac asta pentru că e ceva uzual. Bebe o să fie în stilul lui, dar o să fie foarte drăgălaș, iar Andrei va fi impecabil. Trebuie să spun că m-a ajutat Răzvan Ciobanu la organizarea ținutei lui Andrei pentru zi și o să vedeți și la el ceva deosebit”.

Chiar dacă va schimba și o a treia rochie de mireasă pentru a putea dansa în voie, Ilinca susține că nu a pregătit nimic special pentru valsul mirilor, ci va fi un dans simplu pe melodia ei și a lui Andrei Neacșu. „N-am reușit să-l conving pe Andrei să facem un dans al mirilor. Bineînțeles că Bursucu și Cristi Geamănu s-au oferit să ne ajute doar că nu reușesc nicicum cu Andrei. Nu-i place. A zis să dansăm noi acolo, că-i mai frumos și atunci i-am respectat dorința asta pentru că nu-mi doresc să-l pun în vreo situație neplăcută”, ne-a mai spus Vandici.

