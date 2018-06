Bianca Drăgușanu a încercat să păstreze aparențele

Se pare că Bianca și Victor nu s-au despărțit de ieri de azi, ci de câteva luni nu mai formează un cuplu în adevăratul sens al cuvântului, însă au lăsat să se înțeleagă că formează o familie frumoasă. De dragul fiicei lor, Sofia, cei doi s-au comportat ca doi părinți, nu ca doi îndrăgostiți.

Deși nu mai era focul pasiunii între ei, Bianca lăsa impresia că va îmbătrâni alături de prezentatorul TV. Invitată la „Interviurile Libertatea”, Bianca ne povestea cum decurg zilele la ei în casă și mai ales cum are grijă de el atunci când acesta este bolnav. Aceste declarații le făcea chiar în urmă cu două luni, într-o perioadă nu tocmai roz pentru relația lor. Totuși, printre rânduri, Bianca lăsa de înțeles că ea și Victor …nu prea se întâlnesc. „Nu pot să zic că-l las sau nu-l las pe Victor să o certe pe Sofia. Se întâmplă ca de cele mai multe ori să fiu eu acolo în momentele cheie pentru că noi suntem cumva pe contra-timp. Eu ajung acasă la prânz, ea se trezește și Victor pleacă. El stă în tura de dimineață de la 9-10 până la 11 când plec eu. Facem cu schimbul”, ne-a povestit Bianca.

Totuși, ea a îndulcit tonul când a venit vorba despre accidentarea lui Victor și a povestit despre etapele îngrijirii lui ca o soție responsabilă și atentă. „A profitat de ocazie. Cel puțin în prima săptămână am fost numai în jurul lui, ce să-i fac, ce să-i aduc, să-i pun, ce să-i dau. După a doua săptămână deja m-am obișnuit și eu cu chestia asta, că nu poate, și i-am mai dat când a cerut, dar a treia săptămână i-am zis să-și ia singur. Chiar am fost foarte atentă cu el, dar a durat o lună și jumătate toată treaba cu accidentul la picior. A fost greu și pentru mine și pentru el această lună și jumătate pentru că toate treburile bărbătești, ale casei să spun așa, au căzut cam pe mine. Mă refer acum la căratul apei, cumpărături, care sunt 4 drumuri de la mașină în casă. Am făcut un pic de triceps, biceps”, a completat prezentatoarea de la „Te vreau lângă mine”.

Bianca Drăgușanu a încercat să păstreze aparențele multe luni înainte să recunoască separarea de Victor

Fie Bianca a încercat să facă orice pentru a nu se afla de separarea lor, fie chiar a sperat că se vor calma spiritele, cert este că în urmă cu două luni, declara că nu are de gând nici să se căsătorească, dar nici să se despartî de Victor . „Am fost căsătorită într-o altă etapă a vieții mele. M-am mai maturizat de atunci. Dacă eram destul de matură și destul cu capul pe umeri și în perioada aia, cred că toate lucrurile mergeau așa cum trebuie. Am un copil cu omul pe care mi l-a dat Dumnezeu și mi l-a ales, am o familie. Slavă Domnului că suntem bine cu toții”, a mai spus Drăgușanu.

CITEȘTE ȘI: