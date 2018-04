Alina Şerban, actriţa de etnie romă care a devenit vedetă în Marea Britanie, a povestit la Interviurile Libertatea Live câte bariere i s-au pus fiindcă aparţine unei etnii defavorizate, cum primul film de lung-metraj în care a jucat tocmai a fost nominalizat la Cannes, şi cum a reuşit ca, pentru prima dată, o piesă compusă de un rrom, despre sclavia rromilor, să fie jucată pe scena unui teatru de stat din România.

“Faptul că duminică pot să joc o piesă, prima piesă scrisă despre sclavia romilor, regizată şi scrisă de o romă, care va intra în repertoriul unui teatru de stat, la Teatrul Excelsior, pentru mine este un moment istoric. Pentru că reuşim să deschidem nişte uşi ale unor teatre de stat şi să aducem o poveste necesară – cea a sclaviei rromilor. E un pas mic spre vindecarea noastră, sper“, a spus Alina Şerban în debutul interviului, lăsând în plan secund discuţia despre faptul că primul film de lung-metraj în care a jucat tocmai a fost nominalizat la Cannes, anul acesta.

Premiera spectacolului creeat de Alina Şerban va avea loc duminică, 22 aprilie 2018, la Teatrul Excelsior, iar intrarea este liberă pentru toţi cei care vor trimite un email la adresa dumitru.nicusor@cncr.gov.ro, pentru a spune câte locuri doresc.

Alina Şerban a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC) din Bucureşti, apoi a obţinut o diplomă de master la Royal Academy of Dramatic Art, din Marea Britanie, fiind declarată în 2012 studentul român al anului în străinătate, şi a urmat şi “Tisch School of the Arts” din cadrul New-York University. În paralel cu studiile, tânăra actriţă care se mândreşte că este de etnie rromă şi se luptă să arate întregii lumi adevărul despre cei la fel ca ea, a jucat în peste 20 de spectacole de teatru în Marea Britanie, şi în mai multe seriale de televiziune şi documentare, iar din 2015 a început să joace în scurt-metraje.

Primul film de lung-metraj în care a jucat, “Seule a mon mariage”, tocmai a fost nominalizat anul acesta la Cannes, la secţiunea ACID, iar Alina Şerban are rolul principal. De altfel, pelicula va avea premiera mondială la cea de-a 71-a ediţie a Festivalului de la Cannes. Filmul spune povestea unei tinere de etnie rromă, care se luptă cu propriile prejudecăţi în încercarea de a pune bazele unei relaţii cu un cetăţean străin, în acelaşi timp fiind nevoită să aibă grijă de fetiţa nou-născută.

“Diferenţele etnice pentru mine apasă mai mult, nu pentru că aş fi diferită la modul la care tu ai ceva mai special decât mine, ci pentru că accesul meu la resurse a fost mult mai dificil. Faptul că sunt prima din familia mea care a terminat liceul, că nu am avut camera mea până la 23 de ani, că am părinţi care vorbesc romanes şi nu au putut să mă ajute la teme, totul ţine de generaţii şi de un context istoric, aşa că dacă noi am putea să ne ştim mai bine istoria, să ne ştim mai bine între noi, diferenţele astea sper că s-ar mai micşora şi am putea să ne privim ca oameni. Asta îmi doresc, de fapt”, a mai spus Alina, pentru care a fost extrem de dificil să depăşească toate prejudecăţile familiei, ale societăţii, ale colegilor de şcoală, de liceu, de facultate, ale profesorilor, urmându-şi visul şi devenind absolvent al uneia dintre cele mai mari universităţi de teatru din lume.

Alina Şerban a terminat Colegiul Tehnic “Media”, din Bucureşti, fără a spune cuiva că este rromă. Îi era teamă şi ruşine în acelaşi timp să recunoască în faţa celor care locuiau la bloc, sau în vile de lux, ca ea trăieşte într-o casă de chirpici, într-o curte de spoitori, şi fugea de la şcoală privind în urmă pentru a se asigura că nu o vede nimeni unde locuieşte.

“Din 2009, am început lupta cu prejudecăţile. M-am născut în 1986, dar până în 2009 nu am avut puterea să recunosc că sunt rromă, de teamă, de ruşine. Dar am decis că e momentul să schimb prejudecăţile, să le arăt tuturor, prin artă, cine suntem noi, de fapt. Pentru că rromi au foarte multe de oferit României, iar arta este modul prin care eu cred că se poate produce schimbare. Prin teatru, prin muzică, prin film, prin pictură, prin orice formă de artă eu cred că valorile şi cu cultura rromilor pot aduce poveştile noastre în faţă şi pot genera, cu adevărat, schimbare”, a mai explicat Alina Şerban cu privire la condiţia de rrom în România.

Interviul integral cu Alina Şerban poate fi urmărit pe www.libertatea.ro, la secţiunea video. Iar cei care vor să vadă jucând, pot merge la Teatrul Excelsior, duminică, de la ora 19:30, pentru a urmări piesa “Marea Ruşine”, intrarea fiind gratuită.

