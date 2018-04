Înainte de a fi Dalida din „Las Fierbinți” sau înainte de a cuceri publicul de teatru, Ecaterina Ladin a fost angajata soțului ei, Laurențiu. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni și de o relație profesională au trecut încet-încet la una amoroasă.

Deși este o prezență discretă în ceea ce privește viața ei personală, Ecaterina Ladin l-a prezentat publicului pe soțul ei, un om de afaceri originar din Republica Moldova, dar și pe fiul lor, Marcu. Puțin sunt cei care știu cum s-au cunoscut cei doi și cum au devenit un cuplu. Ecaterina a lucrat mai întâi pentru cel care acum îi este partener de viață. „Relația noastră începe …El era în gașca de basarabeni a noastră, l-am cunoscut acolo, i-am fost angajată o vară fiindcă el a avut niște afaceri la mare și am fost angajată cumva. Eu nu aveam ce să fac în perioada aia și i-am cerut ajutorul mai ales că știam și contabilitate. Am lucrat la el și de acolo el m-a descoperit pe mine. Eu nu mi-am permis să mă gândesc mai sus de atât pentru că el era șeful meu și îl vedeam exact ca domnul Laurențiu. S-a terminat această colaborare și am început să filmez pentru „Las Fierbinți”. Într-o zi m-a sunat să mergem la film. M-am mirat așa, dar am zis să merg. După a urmat 1 martie și atunci a fost ca și cum întâlnirea noastră de cuplu”, ne-a povestit Ecaterina, completând apoi totul a venit firesc și natural. Mai precis, a așteptat să devină oficial doamna Ladin pentru a mări familia.

„Doctorul meu mi-a zis că o să rămân însărcinată într-o anumită lună și i-am zis că nu e Dumnezeu să-mi zică când o să am copil și așa a fost. Cumva a fost și planificat. Eu am zis că nu vreau să fac copii până nu ies din biserică, până nu am cununia religioasă. Un copil trebuie să vină binecuvântat de Dumnezeu cumva într-o familie cu tată, cu mamă. Așa am simțit eu. Și așa s-a întâmplat. Deci a venit cumva planificat, dar neplanificat. Dintotdeauna mi-am dorit copii. Eu am o familie foarte mare: am 10 nepoți, din partea mea 8, din partea soțului două nepoțele, avem copii în jur, ne-am dorit copii și mai vrem. Marcu vrea și el bebeluș în familie. Încă nu știe el ce înseamnă”, a completat cea care dă viață personajului Dalida.

Chiar dacă de aproape 7 ani lucrează la proiectul „Las Fierbinți” și în plus are și alte proiecte pe scena de teatru, Ecaterina încearcă să nu pună familia pe loc secund, ci să le aloce timp de calitate. „Nu îmi e greu să îmbin totul. Sunt perioade într-adevăr când muncim foarte mult și filmăm și înafara Fierbințiului repetăm pentru teatru și cumva este greu să te împarți în atâtea locuri, dar eu sunt genul care dacă sunt în locul respectiv în fac treaba cât de bine pot. Știu că am două ore să stau cu copilul, păi atunci le stau cu el, nu mai fac altceva. Știu că am de făcut o ciorbă sau o mâncare pentru copil și pentru soț, eu fac ciorba aia și nu o întrerup la jumătate că mai am nu știu ce de făcut. Încerc cumva să mi le programez în așa fel încât fac cum trebuie. Câteodată dau și greș, dar mă susține foarte mult soțul și îmi înțelege programul, îmi înțelege lipsa de acasă. Acum să mă înțeleagă și copilul. E cu frică tot timpul că poate intru în prea multe proiecte și nu am timp suficient pentru familie. Nu este o ecuație sau o rețetă. Încerc să mă descurc, dar sunt om și dau și eu greș poate și în familie, poate și în meserie. Încerc să fac totul cu bun simț și cu drag”, ne-a mai declarat Ecaterina Ladin care a jucat însărcinată în „Las Fierbinți”.

Ecaterina Ladin a fost angajata soțului ei fix înainte de a deveni „Dalida”

Actrița a terminat colaborarea profesională cu firma soțului ei fix în clipa în care a primit rolul Dalidei din „Las Fierbinți” și a început relația amoroasă chiar în ziua în care PRO Tv difuza primul episod al serialului de comedie. „În afară de experiența pe care am acumulat-o de 7 ani, acest rol m-a ajutat să mai am și trei spectacole. Asta dacă vorbim despre strict carieră. Cum m-a influențat personal? Nu mai pot să ies nemachiată din casă sau nearanjată fiindcă lumea mă recunoaște și atunci are niște așteptări de la mine. Fiind persoană publică trebuie să te adaptezi și să-ți asumi acest lucru. Înspre bine m-a influențat cu totul și sper tot să urcăm și să urcăm. 2012 a fost un an foarte bun pentru mine. Sau începând cu 2011 fiindcă toate lucrurile bune și frumoase care s-au întâmplat au fost exact în perioada aia. Nu pot să zic că am avut o viață mai puțin bună sau mai grea până atunci. Nu. Am făcut ce mi-a plăcut, doar că nu cu atâta dăruire și nu am muncit atât de mult. Anul 2011 a venit cu de toate: cu dragoste, cu iubire, cu atașament, cu muncă multă, cu o meserie pe care o iubesc și pe care fac cum mulți actori ar visa. Înafară de căsătoria mea, câțiva ani mai târziu, bine în 2011 am început relația cu soțul meu, mi-a venit copilul pe lume și acest copil ne-a împlinit viața, ne-a împlinit relația, ne-a adus bucurii și dăruire și tot ce e mai bun în casa noastră. A fost o perioadă foarte bună și este în continuare și sper să fie mulți ani înainte”, ne-a povestit Ecaterina, completând că înfara faptului că s-a dezvoltat extrem de mult din punct de vedere profesional, o dată cu serialul a câștigat o sumedenie de prieteni.

„Rare sunt zilele când ne vedem toți fiindcă și această filmare și acest program care se face, se face cumva după disponibilitatea noastră, după locație și atunci dacă într-o zi este locația de „birou Vasile” sau „birou Dalida” bineînțeles că în acea zi se programează secvențele noastre, ale mele și ale lui Gheorghe Ifrim, colegul meu, sau Leonid Doni. Depinde cum e și scenariul scris și cum pot ei să programeze. Sunt zile proaste sau poate cu mai puțin chef pentru că suntem obosiți sau că s-a adunat o oboseală de câteva zile, dar ajungând acolo Dragoș Buliga, regizorul și producătorul acestui serial nu știu cum face, dar când îl vedem sau cum îl auzim că ne dă „bună dimineața” parcă șterge toată oboseala și tristețea și ne face să ne dăm seama că noi suntem în cel mai tare serial din România la momentul de față. Parcă se oprește timpul în loc și se naște ceva în Fierbinți”, ne-a mai spus Dalida.

De altfel, momentul despărțirii de Mirela Oprișor, interpreta Aspirinei și de Mimi Brănescu, scenaristul serialului, a fost unul destul de greu, cu atât mai mult cu cât nici nu aveau timp să se vadă în afara filmărilor. Așa că, momentul reîntâlnirii a fost unul extrem de emoționant. „ Ne era dor de Asprina, de acest personaj atât de colorat și atât de frumos făcut și atât de bine făcut. Ne-a fost dor și de penița, cum îmi place mie să zic penița de aur a lui Mimi, fiindcă știe să scrie și scrie foarte bine. Ne-a fost dor de ei, în primul rând de Mirela și de Mimi, că ne-au lipsit. Nemaivenind în Fierbinți cumva nu prea am avut posibilitatea să ne vedem cu ei și în timpul liber. A fost o pauză, dar a fost benefică ca s ă zic a ș a pentru c ă ne-a fost dor, iar c â nd au venit i-am primit ca și cum n-ar fi plecat”, a mai mărturisit Ecaterina, completând că are aceeași relație de prietenie cu fiecare actor în parte și că dacă ar fi după ea ar juca separat cu fiecare în parte. În momentul de față are o piesă alături de Gheorghe Ifrim, cel care îi este și șef în serial. „Eu în plan am să joc acum depinde și de regizor și de producător, cine mă vreau sau cine are nevoie de mine. Poate mă vrea, dar nu aș fi bună în acest spectacol sau nu ar fi un rol pe care aș putea eu să-l joc sau să-l interpretez. Joc cu Gheorghe Ifrim și a fost așa o liniște pentru mine când am aflat că joc alături de el. Am acceptat imediat rolul. Am zis că dacă suntem noi doi o să facem treabă și chiar dacă mi-e frică de acest personaj știu că îl am pe el lângă mine și îl știu de 7 ani. Tot timpul a fost alături de mine și m-a susținut și m-a îndrumat fiind și cu mai multă experiență și jucând mult mai mult decât mine. În alte spectacole joc și cu Leonid Doni, joc și cu Anca Dumitra, vorbesc de colegii din serial, pentru că mai am foarte mulți colegi”. Până vor veni proiecte împreună cu ceilalți colegi, Dalida și primarul Vasile merg să-i susțină pe colegii lor în producțiile lor. „Acum am fost la o premieră la Anca Dumitra și Leonid Doni, dar rare sunt ieșirile astea cu Gheorghe Ifrim pentru că avem atât de mult de filmat și de jucat încât nu mai avem timp, dar o zi de naștere, un botez, o nuntă încercăm măcar la astea să mergem când e vorba de gașcă. Să fim alături de ei. Uite și la ziua mea de naștere mi-au venit majoritatea și a fost o foarte mare bucurie că au avut timp să vină să petreacă o seară întreagă și o noapte întreagă cu mine”, a spus actrița.

VIDEO: Robert Hanciarec

FOTO: Adrian Manolache

Video EXCLUSIV/Roxana Ciuhulescu a luat măsuri de când este însărcinată. Și-a schimbat alimentația și programul