Zilele trecute, cu greu l-am convins pe Edan, să stea la o poză alături de mama lui.

În vârstă de 11 ani, fiul lui Victor Pițurcă este pasionat de fotbal și vrea să facă o carieră din asta, însă nu-i place să fie filmat decât în timpul meciurilor, pe terenul de fotbal. Motivul? Tatăl său l-a invățat să se ferească de filmări și interviuri.

„Lui nu-i place să fie filmat și fotografiat. Mă crezi că nu-i place? Când vede camerele de la televiziune fuge. În primul rând nu-l lasă nici tatăl lui și, dacă i-a zis că nu este bine, că nu e ceea ce-i trebuie, lui Aydan nu-i mai place. Efectiv fuge. Nu mai pot să fac nimic cu el”, ne-a povestit Vica, completând că în timp ce pe tatăl său îl ascultă cu sfințenie, cu ea negociază atunci când îi interzice ceva. „Cu mine e negociere nonstop și zice ca mine, face ca el. E fix ca mine”.

Fiul Vicăi Blochina fuge de camerele de filmat, în timp ce mama lui nu

În timp ce Edan se ascunde de blițuri, Vicăi îi place să fie în preajma lor. De ceva vreme, fosta dansatoare face turul emisiunilor TV unde-și promovează colecția de costume de baie pe care a lansat-o de curând. „Ai observat foarte bine. Am o echipă de oameni care au gândit acest proiect, deci nu a fost așa, din senin, și am ales acest imprimeu cu buze pe care o să-l folosesc la mai multe. Am lucrat la buzele alea o lună de zile până am găsit modelul care îmi place. Nu m-am gândit niciodată să fac o prezentare de modă sau ceva, deci niciodată în viața asta n-am crezut că o să fac așa ceva, dar sunt foarte fericită și îmi place. Îmi place că mă implic, vorbesc cu tot felul de vedete, le dau costume”, ne-a spus Vica, fericită de noul ei proiect.

